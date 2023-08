Las contundentes respuestas de Luis Enrique al hablar del futuro de Kylian Mbappé y Neymar en el PSG

Luis Enrique respondió sobre Kylian Mbappé y Neymar en su última rueda de prensa en el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Otra exigente temporada empieza en el Paris Saint Germain, quien encara el curso nuevamente con el vigente campeón de Francia y la UEFA Champions League como su principal obsesión. Este sábado, el elenco parisino recibe a Lorient en el Parque de los Príncipes y su nuevo técnico, Luis Enrique, atendió a los medios de comunicación y tuvo que pronunciarse sobre la situaciones de Kylian Mbappé y Neymar.

Mbappé está en conflicto con el club por su decisión de no renovar su contrato y no entrará en la convocatoria para la primera jornada de la liga francesa, lo que demuestra que Luis Enrique ha decidido respaldar la postura del presidente Nasser Al Khelaïfi.

“Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Recuerdo las palabras del presidente: el club está por encima de jugadores y de directores deportivos y lo comparto al 100%”, respondió Luis Enrique.

Aunque Luis Enrique desea que el PSG y su gran estrella puedan llegar a un acuerdo para poder contar con él, respeta la actual filosofía del club de dejarlo apartado hasta que se normalice su situación. “No pienso decir nada más. Todo lo explicado en la primera respuesta define mi opinión”, agregó el DT asturiano.

El futuro de Neymar y Kylian Mbappé en el PSG es una incógnita (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por otro lado, Luis Enrique también se pronunció respecto a Neymar y Marco Verratti, otras de las figuras con futuro incierto en París. El ex seleccionador español no confirmó si seguirán la próxima campaña en el PSG: “Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dicen más. Las decisiones que tome dejarán claro cual es mi idea”.

Luis Enrique ha llegado a reemplazar a Christophe Galtier e inicará la temporada de la Ligue 1 con una plantilla revolucionada. Lionel Messi se fue a la MLS, Sergio Ramos no fue renovó su contrato, Mbappé por ahora está en el ostracismo y la dupla Neymar-Verratti también corre riesgo de irse durante esta ventana de fichajes. Han llegado Milan Skriniar, Lucas Hernández y Gonçalo Ramos como refuerzos; además de que está por sumarse Ousmane Dembélé.

El DT español tiene contrato con el PSG hasta junio de 2024 y tiene intenciones de completar su contrato, aunque es sabido que en el Parque de los Príncipes todo depende de los rendimientos.

“Me encuentro emocionado respecto al inicio de temporada. Queremos ganar el partido, que la gente se lo pase bien y ganar el encuentro. Solo he tenido facilidades desde que he llegado aquí. Estoy muy motivado para conseguir títulos y en la mejora de la plantilla. Me encuentro muy motivado”, apuntó Luis Enrique ante los medios.

