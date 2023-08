Preocupación por la “importante lesión” de un futbolista de la selección argentina

El mensaje de Emiliano Buendía tras la dura lesión que sufrió a poco para el inicio de la temporada

Aston Villa viene de ser una de las grandes revelaciones en la pasada Premier League al finalizar en la séptima colocación y adjudicarse un boleto a la próxima Conference League. Sin embargo, a días para el debut oficial (iniciará su camino en el torneo local este sábado, visitando al Newcastle) sufrió una importante lesión ligamentaria y se estima que estará varios meses fuera de los campos de juego.

“Aston Villa puede confirmar que Emi Buendía ha sufrido una importante lesión en los ligamentos de la rodilla. El centrocampista sufrió el daño durante el entrenamiento de ayer y posteriormente se sometió a una exploración. Buendía ahora estará bajo revisión antes de una nueva consulta con un especialista en rodilla”, advirtió el club mediante un comunicado oficial.

El mediocampista, que se encontraba en la órbita de jugadores que suele convocar Lionel Scaloni para la selección argentina, es una de las piezas importantes en ese sector del campo para el director técnico Unai Emery. El marplatense disputó la pasada temporada 45 partidos, en los que aportó cinco goles (todos por Premier League) y brindó tres asistencias.

Emiliano Buendía, una baja sensible para el Aston Villa (Gettyimages)

“Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes ♥️⚽️”, escribió el volante en su cuenta de Instagram. El posteo recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, como el del propio club o su compañero de equipo y en la selección Emiliano Dibu Martínez.

Aunque no debutó en el fútbol argentino, Buendía logró hacerse un nombre en Europa. Dio sus primeros pasos en el Getafe de España y luego pasó por el Cultural Leonesa antes de recalar en la Segunda División de Inglaterra en el Norwich City. Sus grandes actuaciones en Los Canarios le valieron dar el salto y pasar a mediados de 2021 al Aston Villa (los Villanos pagaron más de 35 millones por su ficha), donde es uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Pese al duro golpe que significará esta baja para los de Birmingham, la institución se mostró activa durante esta ventana de transferencias al cerrar uno de los futbolistas más pretendidos del mercado, como el atacante Moussa Diaby (abonaron cerca de 55 millones al Bayer Leverkusen). También incorporaron al defensor central español Pau Torres y contrataron al mediocentro Youri Tielemans libre desde el Leicester.

