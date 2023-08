Ganó el primer set, estaba 5-0 en el segundo, tuvo doble match point y terminó perdiendo: “No sé cómo ocurrió, no puedo explicarlo”

La tercera jornada del ATP 250 de Kitzbühel regaló uno de los episodios más llamativos de las últimas temporadas. Sebastian Ofner contó con el apoyo de sus compatriotas en Austria durante el cruce contra Alex Molčan por los octavos de final y parecía encaminar una victoria sin sobresaltos. Tanto es así que tuvo doble match point para liquidar el trámite con un marcador favorable, pero desperdició una ventaja de 5-0 en el segundo parcial y su rival se llevó el duelo.

El número 1 del tenis de su país es uno de los mimados por el público junto a Dominic Thiem y empleó ese afecto para encarar la llave frente al eslovaco. Tras llevarse la manga inicial por 6-4, Ofner ofreció su mejor rendimiento con la posibilidad latente de clasificar a los cuartos de final, instancia a la que había llegado recientemente en el ATP 250 de Bastad, hasta imponerse en los primeros cinco games del segundo y poseer dos oportunidades para llevarse las acciones en sets corridos.

Sin embargo, el 120 del escalafón mundial remontó la situación adversa para acortar la distancia y adueñarse de los próximos nueve games. Para sorpresa de todos, Molčan llegó a estar 2-0 en el último parcial, pero todo se estiró al tie break, donde blanqueó la épica remontada frente a los ojos del mundo tenístico. Fue 4-6, 7-5 y 7-6 (5). Un verdadero milagro, según sus palabras.

El antes y el después. De estar a un paso de la victoria a perder en tres sets contra Alex Molcan

A la espera del argentino Sebastián Báez (72) en la siguiente instancia, el vencedor dialogó con la transmisión oficial y se retrotrajo a ese momento definitorio estando 0-5 en contra: “Pensé, está bien, no hay más oportunidades para mí, solo estoy jugando rápido. No sé cómo gané el segundo set, fue simplemente un milagro”.

En distinta sintonía, Ofner careció de palabras para explicar lo que había ocurrido en el torneo desarrollado sobre polvo de ladrillo: “No sé cómo ocurrió. No puedo explicarlo, tendré que pensarlo en los próximos días”. Será una derrota imposible de olvidar en la carrera de la única raqueta de Austria en el Top 100, que llegaba a competir como el cuarto preclasificado, aún no levantó títulos ATP y su mejor participación en Grand Slam sucedió en los octavos de final de Roland Garros.

Después de esta victoria, Alex Molčan irá contra Báez, ya que el sudamericano eliminó a Roberto Carballés Baena (64) por 6-1 y 6-2 y podría haber semifinal argentina porque Tomás Etcheverry (34) venció a su compatriota Guido Andreozzi (240) por doble 6-2 y enfrentará al colombiano Daniel Galán (76). En el costado antagónico del cuadro, Pedro Cachin (54) chocará ante el serbio Laslo Djere (38) por un lugar entre los cuatro mejores.

