Una histórica de Las Leonas vuelve del retiro a los 49 años para evitar el descenso de su equipo: “Me costó tomar una decisión”

La ex capitana de Las Leonas jugará en Belgrano Athletic

Magui Aicega fue parte de la Generación Dorada del hockey argentino a través de una Selección con baluartes de peso como Luciana Aymar, Mercedes Margalot y Belén Succi que llevaron al país a lo más alto de la disciplina. Su partida del conjunto nacional en los Juegos Olímpicos de Beijing le puso fin a más de una década ligada a esa camiseta aunque su retiró definitivo se dio en 2020, pero la ex capitana de Las Leonas volverá al ruedo a sus 49 años.

La ganadora de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 será el refuerzo estrella de Belgrano Athletic, donde marcó sus primeros inicios en el deporte y debutó en Primera a los 14 abriles, para disputar el Torneo Reubicación con la ilusión de mantener a su club en la máxima categoría del Torneo Metropolitano de Hockey. “Vuelvo a jugar. ¿Leonas? No, no. Vuelvo a jugar en el club en Belgrano. Me entreno para jugar en Primera”, oficializó Aicega en la emisión del programa Quién paga la fiesta, que sale por la radio Rock & Pop.

A más de 15 años de su alejamiento de la Celeste y Blanca, siguió vinculada a la institución hasta su retiro definitivo al final de la década pasada. Tres años más tarde, descolgará el palo para volver a la cancha. “Te la tenías bien guardada...”, comentó el conductor del ciclo Martín Ciccioli en una frase que motivó la explicación de cómo surgió esa posibilidad en la palabra de la protagonista: “Sí, pero se dio la idea porque hay un torneo en esta segunda etapa que son doce equipos y los cuatro primeros clasifican para la A”.

La entidad creada en 1908 es una de las escuadras históricas del Metro con campeonatos cosechados en 1942, 1946, 1949 y 1974, pero marchó anteúltimo en la primera fase de la A con 2 victorias en 15 partidos. Esta mala actuación la obliga a jugar un certamen con los 5 equipos restantes que finalizaron entre las últimas plazas (Ciudad, Vélez, Banco Provincia, San Lorenzo y San Martín) junto a Liceo Naval, CASI, Ducilo, Hacoaj, Ferro y Olivos, los seis primeros de la B. Solamente los cuatro primeros de la tabla jugarán en Primera durante 2024.

Magui Aicega fue capitana de Las Leonas de 2003 a 2008

“Me propusieron solo para aportar experiencia porque tenemos un equipo que juega muy bien, pero es joven. Es un torneo muy difícil, que dura hasta noviembre”, explicó frente a la sorpresa de sus compañeros. La competición se desarrolla en formato todos contra todos a una sola vuelta. La primera fecha se disputará este sábado y podría tener a la Leona en el debut ante San Lorenzo.

Más allá de su oficio como nutricionista, su labor se desarrolla en el periodismo a través de distintas coberturas de la Liga Profesional para TNT Sports. Estas obligaciones fueron una cuestión imposible de apartar en la determinación final: “Al principio, me costó tomar una decisión porque yo no estaba preparada. No físicamente, sino desde la cabeza y con el trabajo”.

Una de las máximas personalidades que salieron del semillero con la camiseta marrón y amarilla no dejó lugar a dudas cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de que Fernando Ferrara analice su presencia en una nómina de la Selección: “No, no estoy para Las Leonas. No estoy ni para Primera, chicos. Soy realista”.

Magdalena Aicega fue campeona del Mundial Sub 21 de Barcelona en 1993 y, al año siguiente, fue subcampeona del Mundial de Dublín. En 2002 se tomó revancha en la ciudad australiana de Perth para levantar el título después de haberse colgado la medalla de plata en los JJ.OO. de Sidney 2000. Desde 2003 a 2008 fue la capitana y, luego de su experiencia en la cita olímpica de China, la defensora anunció su alejamiento: “El choque por el bronce fue mi último partido y estoy feliz de haber jugado con este equipo. Retirarme de esta manera, tan alegre, fue lo mejor, más allá de haber conseguido una medalla”.

La madre de Rocco, Indiana y Lucca siguió vinculada al club de sus amores hasta que dijo basta en medio de una pretemporada a principios de 2020: “Tomé una decisión totalmente pensada. Jugué 33 años en la Primera del club. Pero llegó un momento en el que dije ‘Yo le di todo al hockey y el hockey me dio todo’. Me exprimí totalmente”. En esa misma entrevista para el sitio oficial de Belgrano Athletic ya había dejado la puerta abierta para un posible regreso: “Ese último partido de 2019 que jugué no lo pienso como un último partido, porque sé que si en algún momento me pinta ir a jugar a alguna división, por ahí tengo la chance de hacerlo”.

Una leyenda viviente del hockey nacional buscará dejar en la Primera a su querida institución en un torneo que finalizará el 4 de noviembre, tres días después de su cumpleaños número 50. El deseo, claro está, será abrochar la permanencia y evitar el descenso a la segunda categoría.

