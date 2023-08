La emoción de la brasileña Marta al hablar sobre la evolución del fútbol femenino: “Yo no tenía una ídola”

El Mundial de fútbol femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda ha tenido un momento emotivo este martes cuando Marta, considerada como la mejor futbolista brasileña de la historia, no pudo aguantar el llanto en conferencia de prensa al realizar un análisis sobre cómo ha crecido este deporte en los últimos años.

La experimentada jugadora de 37 años jugó su primer Mundial en Estados Unidos 2003 y desde entonces ha vivido en carne propia cómo el fútbol femenino ha ganado un lugar en el planeta: “¿Sabes lo que es genial? Que cuando comencé a jugar no tenía una ídola del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿cómo se suponía que las iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podía llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia? Hoy salimos a la calle y la gente nos para para hablar nos dicen: ‘Mi hija te adora, ella quiere ser como vos’. Y no es solo con Marta, hay otras jugadoras también. Hoy tenemos nuestras propias referentes”.

La goleadora que ha ganado tres Copas América y dos Juegos Panamericanos, además de dos medallas de plata Olímpicas, sostuvo que esto ha sido pura y exclusivamente por el esfuerzo de generaciones de mujeres futbolistas: “Esto no hubiera pasado si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha que continúa que no comenzó solo conmigo, comenzó con mucha gente tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas. Y la gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a mas jóvenes. No importa la edad”.

Entre lágrimas, y en la previa del duelo entre Brasil y Jamaica de este miércoles que definirá el futuro del combinado sudamericano, que necesita ganar para avanzar a octavos de final, Marta aseguró que el aumento de las mujeres en diversos espacios no se cierra solamente en el fútbol: “Es lógico que yo esté muy feliz de ver todo esto porque 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta. Era mi primera Copa. 20 años después, todo cambió y soy referente para muchas mujeres en el mundo entero. No sólo el fútbol. El periodismo también, que la gente ve muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Hemos abierto puertas para la igualdad”.

Luego, cerró la respuesta con una broma: “Y espero haber respondido tu pregunta después de hacerme llorar. Ya tengo la fama de llorona, me estaba aguantando pero no lo logré”, sonrió.

Brasil inició su participación en el certamen con una goleada 4-0 ante Panamá, pero la derrota con Francia dejó al seleccionado con la necesidad de ganarle el miércoles a Jamaica para avanzar a octavos de final. Hasta ahora la mejor actuación sudamericana ha sido de Colombia, que tiene puntaje perfecto, mientras que la Argentina sumó un punto y aún tiene esperanzas de pasar de ronda si le gana a Suecia, una de las aspirantes al título.

