El enigma sobre el futuro de Sergio Ramos: la oferta que recibió, el sueño que no cumplirá y la cuenta regresiva para decidir

Sergio Ramos está sin equipo y quiere seguir compitiendo (Reuters)

En medio de un mercado de transferencias eclipsado por grandes nombres como el de Lionel Messi, que recientemente fichó por el Inter Miami y Kylian Mbappé, cuyo futuro está cerca de resolverse, otras grandes figuras continúan tratando de aclarar su situación a un mes del cierre del libro de pases en Europa.

Este es el caso de Sergio Ramos, a quien a principios de junio se le informó que no iba a continuar vistiendo la camiseta del PSG tras protagonizar dos temporadas que fueron de menos a más en la capital francesa. Ahora, el histórico defensor español está sin equipo pese a su deseo de seguir ligado al fútbol profesional con 37 años.

Su porvenir preocupa ya que no cuenta con ofertas concretas que sean de su agrado. Según informó recientemente el periódico Mundo Deportivo, su principal anhelo es que suene el teléfono y que del otro lado esté Jorge Mas, David Beckham o Gerardo Tata Martino presentándole un proyecto junto a La Pulga (compartió equipo en PSG) y sus compañeros en la selección española Sergio Busquets y Jordi Alba.

Hasta ahora, sin embargo, el experimentado central no es prioridad para el Inter Miami que acaba de concretar la llegada del ex lateral azulgrana. A esta desalentadora noticia para él, también se le suma la negativa del Sevilla para volver a recibirlo tras ser el equipo en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Messi y Sergio Ramos ficharon por PSG en 2021 (Reuters)

Cadena Ser reveló que otro de sus objetivos era formar parte del plantel rojiblanco que disputará la Champions League 2023-24, pero desde la dirigencia remarcaron que no están interesados en una posible vuelta. “A día de hoy Sergio Ramos no es una opción para el Sevilla (...) es un magnífico jugador y salió de nuestra cantera, pero no hay nada con él y el Sevilla”, sentenciaba José María del Nido Carrasco, vicepresidente de la institución a principios de julio.

Con este panorama, el ex central campeón del mundo con España en 2010 podría abrir una carpeta que pretendía dejar cerrada para ver ofertas de Arabia Saudita, en donde militan sus ex compañeros Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Las últimas informaciones lo vincularon con el Al Ahli como el principal interesado, aunque el jugador estaría priorizando su vida familiar antes que los mega contratos del fútbol saudí.

Cabe mencionar que también se lo vinculó recientemente con el fútbol sudamericano, más concretamente con el Flamengo de Jorge Sampaoli y Boca Juniors, quien acaba de presentar al uruguayo Edinson Cavani.

El defensor español dejó buenos números en su última campaña con el PSG, en la que disputó 45 partidos y un total de 3699 minutos, después de una temporada anterior marcada por problemas físicos que lo marginaron del equipo parisino durante casi todo el año.

