Una copa de vino, un montaje y un viaje secreto: así surgió la idea de David Beckham de fichar a Lionel Messi para Inter Miami

El argentino y el inglés se encontraron durante su estadía en PSG, donde Beckham también jugó

A tan solo cinco años y medio de su fundación, Inter Miami disfruta de tener en sus filas a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi. David Beckham, principal responsable de que el fichaje se llevara a cabo, está en una nube. Transita sus días en Florida casi incrédulo por tener delante de sus ojos al capitán de la selección argentina. Pero antes de concretar este anhelo, hubo un arduo trabajo en conjunto con los otros propietarios, los cubanos Jorge y José Mas.

“Todo surgió de una conversación con una copa de vino en la cena”, confesó Beckham, en una entrevista con el medio The Athletic, donde también detalló cómo se enteró que Leo había dado el sí al Inter. Y prosiguió: “Le dije a Jorge (Mas) que algún día teníamos que llevar a Messi a nuestro club. Probablemente haya sido cuando nos conocimos. De hecho, encontré en mi teléfono el otro día una de las primeras presentaciones que hizo (la agencia de publicidad) Doubleday & Cartwright: imitaron una de las camisetas con el logotipo y Leo la estaba usando. Eso fue hace 10 años. Así que siempre estuvo en mi mente”.

Cuando la relación profesional entre el inglés y los hermanos Mas recién nacía, la idea de contratar a Messi ya flotaba en su cabeza. Fue con una copa de vino y una cena mediante que fantasearon con tentarlo alguna vez. El proyecto tomó forma y color cuando vieron al rosarino con la indumentaria puesta en un montaje hecho por la agencia de publicidad que ideó el logo y las camisetas.

“Supongo que todo propietario de una franquicia deportiva piensa: ‘Queremos traer a los mejores jugadores a nuestro club’. ¿Le pasa a todo el mundo? Por supuesto que no. Pero nos sentamos a cenar y dijimos: ‘Está bien, si pudiéramos traer a Leo para nuestro mercado, para nuestros fanáticos, para esta parte del mundo, no hay nadie mejor’”, reflexionó sobre aquel momento el ex Manchester United.

Beckham, el hombre que más fuerza hizo para tener a Leo Messi en sus filas (Rich Storry-USA TODAY Sports)

En septiembre de 2019, cuando Inter Miami todavía no había debutado en la MLS, Jorge Mas recogió por Londres a Beckham y juntos se dirigieron hacia Barcelona para reunirse, en secreto, con Jorge Messi. El gerente cubano recordó algunas cuestiones de esa excursión que tuvo saldo positivo. Lionel había comenzado la que sería su penúltima temporada con la camiseta del Barça y era alocado pensar en que se marcharía en el corto plazo. David repasó: “Nos subimos a un avión y volamos a Barcelona desde Londres en secreto. Nos colamos en un hotel, conocimos a Jorge Messi y empezamos la conversación. Simplemente decía: ‘Nos encantaría que su hijo jugara para nuestro equipo algún día. Sabemos que todavía no puede venir, pero algún día nos encantaría tener a Leo en Miami’”.

Lejos de colgarse solo las medallas, Beckham elogió la labor fina de su socio Jorge Mas: “Hizo un trabajo increíble al crear una narrativa sobre lo que podría hacer por el deporte en este país, lo que podría hacer por la MLS y lo que podría hacer por Inter Miami”.

Al mismo tiempo, el inglés se puso como ejemplo frente a Jorge Messi por lo que había sido su experiencia en Los Ángeles Galaxy en 2007, luego de haber pasado por gigantes como el United y Real Madrid: “Cuando me mudé tenía 32 años y recibí críticas porque iba a una liga que tenía 13 o 14 equipos y solo seis estadios específicos para el fútbol. La gente me decía que me estaba arriesgando, pero estaba listo para el desafío. Siempre amé Estados Unidos y me encantó la oportunidad que le dieron al mundo. Siempre pensé en vivir aquí, traer lo que sabía de Europa a esta parte del mundo y hacer algo que cambiara el fútbol aquí. Creo que lo que ayudó con Leo es que había visto mi viaje y lo que era posible”.

Beckham se reunió por primera vez en secreto con Jorge Messi en 2019 y luego visitó a Lionel en PSG (REUTERS/Marco Bello)

El londinense de 48 años trató de ponerse en el lugar de Messi tal como había sucedido antes de desembarcar en California como futbolista: “Hubo una cantidad increíble de personas que hicieron un trabajo increíble para traerme a Los Ángeles cuando la liga estaba en apuros, pero tenían la visión y el compromiso. Creo que Leo había visto eso y pensó: ‘Está bien, esta es una oportunidad’. También vio que este es un proyecto a largo plazo. No me preocupa perder los primeros partidos. Quiero ganar. Leo quiere ganar. José y Jorge (Mas) quieren que ganemos. Pero lo más importante, este es un proyecto a largo plazo. Así es como siempre lo he visto. Así es como lo ve Leo”.

David se mimetizó con Lionel a tal punto de compartir una historia en sus redes sociales tomando un mate. El inglés dijo y actuó. No dejó que su sueño se perdiera en aquella copa de vino que compartió con los Mas. Mantuvo el contacto directo con Jorge Messi y este año visitó a Leo en París, antes de que definiera su futuro como futbolista. A Beckham, que tuvo su última temporada como jugador profesional en PSG (2012/2013), le abrieron las puertas en Parque de los Príncipes y se fotografió con el argentino y otras estrellas del plantel. Ese encuentro fue posiblemente otro de los condimentos que hicieron que la Pulga se convenciera de mudarse a Miami con él.

Según se estimó, Messi firmó hasta diciembre de 2025 por una interesante cifra que obligó a que gigantes como Adidas y Apple se involucraran en la negociación. Pero para Beckham y compañía, la inversión de tiempo y dinero por el astro argentino no tiene precio. “Estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS, al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años. Es un gran logro. Esto estará a la altura de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense”, concluyó.

