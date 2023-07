“¡Apaga tu teléfono!”: Beckham contó cómo se enteró que Messi firmaría en Inter Miami y el divertido diálogo con su esposa en la madrugada

David Beckham confesó estar embelesado con Messi (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

David Beckham probablemente sea, en la actualidad, uno de los hombres que más está disfrutando de su trabajo y se siente más satisfecho con lo realizado en el último tiempo. La contratación de Lionel Messi por Inter Miami, franquicia de la MLS de la que es propietario junto a los hermanos cubanos Jorge y José Mas, no solamente marcó un antes y un después en la liga norteamericana sino también en su vida.

Te puede interesar: David Beckham demostró su vigencia y copió con impactante precisión el primer gol de Lionel Messi en el Inter Miami

“Cuando recibí la llamada telefónica, sentí la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego’”, expresó Beckham en una entrevista exclusiva con el medio The Athletic.

Si bien las conversaciones con el argentino tenían data desde 2019, fue el miércoles 7 de junio que Beckham se enteró de que Messi había dado el sí. El británico contó en detalle cómo le llegó la noticia: “Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa (la ex Spice Girls Victoria Adams) me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’. Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’. Mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”.

Beckham, el día de la presentación de Messi en Inter Miami (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La determinación de la familia Messi fue una convulsión para el mundo del fútbol y, también, para Beckham: “Llamé a Jorge (Mas) enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club. Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo.

Te puede interesar: La divertida respuesta de Lionel Messi a una foto de David Beckham tomando mate

El ex mediocampista del Manchester United se mostró muy unido al clan Messi desde su arribo a Estados Unidos. Durante la firma del contrato del rosarino, no pudo evitar hacer muecas de felicidad extrema, mientras que en el último partido ante Atlanta United intercambió algunas palabras con Celia (mamá de Lionel) y hasta se animó a publicar una foto suya tomando mates.

“He venido todas las mañanas a las 7:30 am solo para verlo, para saber que es real. Sin duda este está entre los mejores momentos de mi vida”, aseguró.

Te puede interesar: Victoria Beckham volvió a interpretar una canción de las Spice Girls junto a David Beckham

El ex futbolista y hoy empresario de 48 años compartió una última sentida reflexión sobre el astro argentino: “Leo ya ganó todo lo que podía como jugador. La Copa del Mundo fue la frutilla del postre. Él vio esto como un proyecto, un legado y no creo que muchos jugadores lo vean. Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo vio que no podía simplemente cambiar la cara del fútbol en este país, podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que caminando en nuestra cancha en Miami y teniendo todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo. También se trata de hacer que este juego sea más grande y mejor en este país: podría hacerlo, lo hará y ya lo ha hecho. No es solo todo Miami quien habla de Leo, es todo Estados Unidos, todo el mundo”.

Seguir leyendo: