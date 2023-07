Reuniones secretas, viajes a Barcelona y un sueño que se hizo realidad: así se planificó la llegada de Messi al Inter Miami

El directivo del club estadounidense dio detalles de la contratacion de Lionel Messi

“Traje al mejor”. Así comenzó la entrevista Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami junto a su hermano y David Beckham. El directivo cubano-americano fue quien entabló las negociaciones para seducir y llevar a Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y generar una verdadera revolución en una liga de fútbol que apunta a crecer sin límites con el desembarco del campeón del mundo.

Te puede interesar: Furor por Messi en su primera salida en Miami: cena con Diego Torres y el beso de un hincha

Mas es el presidente de este nuevo club, que nació en 2018 de la mano de Beckham, y uno de los que soñó desde un comienzo con ver a la leyenda rosarina vestir la camiseta rosa y negra. “Desde hace cuatro años, con la creación de este club, soñamos con mi hermano José y David traer al mejor del mundo. Fue realmente emocionante haber visto la recepción, en medio de la tormenta que hubo, la lluvia, ver la alegría que hay en el sur de la Florida por la llegada de Messi es un paso increíble no solo para nuestro club, sino para el país”, le dijo al periodista Gastón Edul en una nota para TyC Sports.

Llegar a un acuerdo con Messi no fue fácil ni se produjo de la noche a la mañana. Sino que hubo una planificación y un seguimiento constante, con reuniones a escondidas de la prensa. Construir una buena relación con la familia de la estrella, puntualmente con su padre y representante, Jorge Messi, fue uno de los objetivos para llegar al astro.

Te puede interesar: La revolución Messi ya está en marcha en Inter Miami: los cambios en seguridad, la ampliación veloz del estadio y los movimientos secretos de Leo

“Le dije a Jorge, a él y su familia que el Sur de la Florida los iba a acoger como uno de ellos, que su familia la iba a pasar súper. Mi primer encuentro con Jorge fue en septiembre de 2019, en Barcelona. Había ido a buscar a David (Beckham) a Londres y nos reunimos en secreto. Había elevadores, cocinas...”, describió Mas sobre el paso inicial que rompió el hielo. “Primero fue una reunión para conocernos mejor y para compartirle la visión nuestra de lo que sería Inter Miami. Todavía no éramos ni un club. Contarle de nuestros sueños, de lo que aspirábamos a ser como club. Queríamos ser los arquitectos de un guión en el fútbol de Estados Unidos y que Lionel fuera parte de eso”, siguió. Luego siguieron más encuentros en Miami, Madrid, Barcelona, Doha y hasta Rosario.

Jorge Mas, Lionel Messi, José Mas y David Beckham celebran la llegada del futbolista argentino a Inter Miami (CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel ya había hecho un guiño al Inter cuando Beckham lo presentó en las redes sociales al decir (como broma) que “posiblemente nos encontremos en Miami en algunos años”. “Él ya había dicho que sería muy interesante irse a jugar a los Estados Unidos. Establecí una relación muy estrecha con Jorge y hubo muchas reuniones más. Pasó mucho tiempo, se fue de Barcelona a París y después de lo que pasó en PSG nos dijimos con David que era nuestra hora y cómo podíamos hacer para traer a Lionel”, comentó sobre la gran oportunidad que se había presentado.

Te puede interesar: La medida “anti Messi” del rival que tendrá el Inter Miami en la MLS antes de su presentación

Finalmente, Mas pudo terminar de seducir al ídolo del fútbol cuando la selección de Lionel Scaloni viajó a Miami en septiembre de 2022 para disputar los últimos amistosos previos a la Copa del Mundo ante Jamaica y Honduras. “Nos reunimos a solas, conversamos mucho y creo que ese fue el momento en el que me di cuenta que era factible y si lo hacíamos de la manera correcta era muy probable. En los siguientes 60 días me la pasé en Doha, fui a ver todos los partidos de la selección argentina. Fue muy emocionante vivir al lado de la familia Messi la final del Mundial. Fue impresionante y me dio una ilusión enorme”, señaló.

“Después del Mundial todos los rumores eran que iba a renovar en PSG por dos años y se corrió eso. No mencioné el nombre de Messi en ningún medio por más de un año porque quería respetar a la familia. Esto fue una decisión exclusivamente de Lionel y Antonela. Lo que le presentamos es la oportunidad. Yo veía que lo de París se estaba poniendo un poco más difícil y lo de Barcelona, lo de la liga saudí, también. Siempre me mantuve con fe y estaba convencido por la propuesta que le hicimos era la mejor opción. Uno lo sabía un poco antes y nos fuimos preparando. Va a cambiar el fútbol en los Estados Unidos. Habrá un antes y un después”, concluyó Mas, satisfecho por haber cumplido el sueño y ver con una sonrisa al mejor del mundo.

Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, en la presentación oficial de Lionel Messi (REUTERS/Marco Bello)

Por otra parte, adelantó que si Inter Miami logra alcanzar la final de la US Open Cup (se enfrenta el 23 de agosto al Cincinnati), harán el intento para jugar en el estadio Hard Rock para contar con 60 mil personas alentando a Lionel. Cabe recordar que el escenario provisorio del equipo, el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, tiene capacidad para 18 mil espectadores, demasiado baja para tanta demanda de tickets.

Seguir leyendo: