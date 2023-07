Un jugador de Nacional elevó la temperatura del cruce ante Boca por la Copa Libertadores: “Era uno de los rivales más accesibles”

Bruno Damiani ascendió al plantel profesional de Nacional en esta temporada

Boca Juniors consolidó una sólida clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores después de ser líder del Grupo F y este miércoles 2 de agosto dará el puntapié inicial de la llave ante Nacional de Uruguay. El Estadio Gran Parque Central será el escenario dispuesto para desarrollar el cruce de ida. Una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en la Bombonera.

A falta de pocos días para ese duelo, el delantero del Bolso, Bruno Damiani, fue entrevistado por el ciclo radial Peloteando Deportivo en la que fue consultado sobre el próximo rival en la instancia eliminatoria del torneo continental. La pregunta giró en torno a un supuesto sorteo favorable al Xeneize en la previa al compromiso, pero el protagonista dio un giro de 180 grados en esa observación: “Hablo por mí, pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”.

“Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros, pero si nos faltan el respeto en muchos programas deportivos, como suelen hacer, me mojan la oreja y me calientan. Si lo dicen respetuosamente, es una opinión válida”, añadió su sensación de menosprecio en la otra vereda del Río de la Plata al equipo uruguayo, que fue subcampeón del Apertura 2023.

Acto seguido, uno de los conductores del ciclo emitido por Radio Universal 970 AM de Uruguay arriesgó que por su respuesta quedó claro que sería hincha de River Plate y el fanático confeso de Nacional solo se limitó a reírse frente a la embarazosa afirmación.

A continuación, el “Halland uruguayo”, como lo había apodado Emanuel Gigliotti, ex Boca, se mostró agradecido por esas palabras: “Es un lindo comentario que un compañero de la trayectoria del Puma te diga algo así. Por supuesto, también se siente presión, pero cuando lo dijo fue cuando mejor me sentí, cuando metí los goles. Eso fue como una respuesta hacia lo que dijo él. Lo tomo como algo positivo y supe corresponder a ese halago”. Esto último sucedió porque empezó a tener mayor continuidad y, luego de esos elogios, anotó sus primeros dos goles con esta camiseta en ocho partidos disputados. En total, vistió la camiseta del Tricolor en 13 oportunidades con 2 asistencias en su registro.

El estudiante de Administración y Gerencia combina sus tiempos con este deporte después de haber sido ascendido al plantel profesional en 2023: “Cuando empezó el año me imaginaba en un rol más secundario, porque competía con jugadores de mucha trayectoria en mi puesto, pero llegó la lesión del Puma y eso me permitió tener más protagonismo, me tocó hacer algunos goles importantes y me fui ganando un lugar. Hoy en día, hay mucha competencia, pero me siento bien y me siento parte”.

El centrodelantero de 21 años también se desenvolvió como lateral o volante en sus comienzos, un detalle que deberá tener en cuenta el entrenador del elenco de la Ribera, Jorge Almirón. “Lo que yo aporto es sacrificio, goles, incluso bajando a defender hasta volanteando. Me siento cómodo cuando el equipo entra en esa zona de ganarlo ‘como sea’, peleando cada pelota aérea y salir a buscarlo por arriba”, manifestó el atacante con esa sangre charrúa indiscutible.

Nacional viene de ser segundo del Grupo B, compartido por Inter de Porto Alegre (próximo rival del Millonario), Independiente Medellín y Metropolitanos), mientras que el campeón de la Liga Profesional 2022 se impuso en su zona contra Deportivo Pereira, Colo Colo y Monagas.

