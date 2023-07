La preocupación por Kylian Mbappé tras la drástica decisión del PSG: “No está bien, quedó muy afectado por esta situación”

Mbappé atraviesa una tensa situación en el PSG (Reuters)

Kylian Mbappé volvió a convertirse en uno de los protagonistas de este mercado de pases después de haberlo sido el pasado mes de mayo del 2022, cuando estuvo muy cerca de abandonar el PSG con destino a Madrid, hasta que al final terminó renovando su vínculo con la entidad de París en el tramo final.

Para esta ventana de transferencias su nombre apareció nuevamente en escena, sin embargo, en esta ocasión el club no quiere pasar por lo que vivió anteriormente y es por eso que comenzó a presionar al futbolista, para que se decida si se queda o si se va, antes del final del período de fichajes.

En medio de este tire y afloje entre ambos bandos, fue el ex futbolista y entrenador del PSG, Luis Fernández, el que se pronunció sobre el tema. El que supo ser coordinador de scouting de la cantera del equipo parisino, y que pasó a ser una persona de confianza de Kiki, aseguró en diálogo con El Larguero que “Mbappé está muy afectado, no está bien con esta situación”.

“Con esta situación, lo veo fuera... No lo han llevado a Japón y este desplazamiento para la imagen del club era muy importante. Han tomado esa decisión y es para meterle una presión. Esto es algo que no le ha gustado”, añadió el español, que vistió la camiseta del PSG durante 16 años (entre inferiores y primera división).

Mbappé se entrenó con su hermano en Francia mientras el equipo realiza una pretemporada en Japón (AP)

“Esto es una forma de presionar y de decirle al jugador que tiene que tomar la decisión de irse o quedarse. El equipo tampoco quiere ser un club en el que todo el mundo se ría. Quieren demostrar que tienen el mando del equipo y quieren hacer que el plantel vaya por un buen camino tras la llegada de Luis Enrique”, reconoció sobre la postura que tomó la dirigencia.

Al mismo tiempo, el ex campeón de Europa con Francia, se refirió a los dos de los rumores que más resonaron en los últimos días: “Todos sabemos que el Barça en estos últimos años está pasando por momentos complicados. Es un comentario para meter una cierta presión para ver qué puede ocurrir”, mientras que sobre la millonaria oferta del Al Hilal explicó: “El PSG, diciendo eso, le mete una presión para que tome la decisión lo más rápido posible”.

Con respecto a la posibilidad de que Mbappé vea la temporada desde las gradas si no llegara a renovar ni irse del club, el ex entrenador de 63 años consideró que, “la situación será un poco extraña. Un jugador dentro de un grupo tiene que sentirse bien. Este chico se enfadará y no estará contento. Esto también hará que el resto del grupo lo sienta. Si el equipo gana, nadie podrá decir nada, pero si no pasa, se darán los comentarios de ‘¿Por qué Mbappé no está en el campo?’”.

Cabe destacar que, según L’Equipe, en este punto el jugador tiene las de ganar en cuanto a las posibles cuestiones legales ya que contaría con el apoyo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la UNFP (sindicato de jugadores de Francia). Este caso cuenta con un antecedente similar como el que atravesó su compatriota Ben Arfa.

“Él tiene un sueño y su sueño es el de jugar en el Real Madrid. Por eso yo creo que la situación del Real Madrid de estar callados, preparando, trabajando... es para que este jugador pueda llegar. Que pase un año en Arabia cedido y luego pueda salir, es algo que también se puede pensar”, sentenció Fernández.

