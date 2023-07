El inesperado dardo de un refuerzo del PSG a Kylian Mbappé: “Hay que tener mucho respeto por el club”

Imagen de archivo del delantero francés del Paris St Germain Kylian Mbappé durante un entrenamiento en el centro de entrenamiento de su equipo en Poissy, Francia. 20 julio 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En vísperas del primer amistoso en Japón, ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el PSG sigue sumando nuevos capítulos al conflicto que tiene como principal protagonista a su estrella, Kylian Mbappé. Separado del plantel que se encuentra haciendo la pretemporada en Asia bajo el mando de Luis Enrique, el delantero de 24 años no viajó con sus compañeros y su estadía en el club francés sigue siendo una incógnita.

En medio de los rumores que acercan al subcampeón del mundo en Qatar 2022 al Al-Hilal de la liga saudí por una suma millonaria, uno de los refuerzos del PSG lanzó un inesperado dardo contra su posible compañero de ataque que ya generó un sismo en los medios europeos y podría abrir una grieta a poco de arrancar la temporada.

Proveniente del Real Madrid, Marco Asensio, llegó a París con ilusiones de dar un salto en su carrera y contribuir en el remozado elenco de la capital para pelear nuevamente por la Champions League, el título que desvela a los directivos qataríes desde que inyectaron sus dólares en el club de la Torre Eiffel. “Mis primeras impresiones son muy buenas. Las instalaciones del PSG son increíbles. Todo el club me recibió muy bien, todos los jugadores y el cuerpo técnico. Tenemos condiciones de trabajo que nunca he visto en otros lugares. Existe el deseo de crear un equipo con grandes jugadores, un gran entrenador y, como he dicho, un equipo para dar placer a la gente, para que los fanáticos del PSG estén orgullosos de nosotros y esperando que podamos darles muchas alegrías”, dijo el atacante mallorquín en una entrevista a RMC Sports.

Al ser consultado por el tema que inquieta a la capital francesa sobre el futuro incierto de Mbappé y su exclusión de la gira por Asia por parte del club, Asensio fue tajante con su opinión: “Al final, un club debe estar por encima de cualquiera. Y siempre hay que tener mucho respeto por el club. Por eso, creo que todos los que estamos aquí (en Japón) tienen ese respeto”.

Por otra parte, el ex delantero merengue se pronunció sobre la llegada de Luis Enrique: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una muy buena relación. Es cierto que mi mejor posición es en la creación del juego, detrás del atacante, como mediocampista ofensivo o de lateral. Pero haré lo que me pida el entrenador”.

Sobre los próximos objetivos del club, Asensio sabe que ganar la Champions es la obsesión máxima. “Tenemos todo para llegar a la final. La verdad es que es un trofeo muy difícil de ganar. A veces se necesita una combinación de circunstancias. Pero los jugadores están ahí, tenemos el proyecto adecuado. La verdad es que es difícil, pero creo que el PSG siempre será candidato a ganar la Champions, y este año lo intentaremos otra vez”, finalizó el español.

