Sonríe Fernando Gago: Racing acordó la llegada de la figura internacional que también pretendía Boca

El delantero dejó un gran recuerdo en la Academia

Cuando la impaciencia comenzaba a instalarse en el Cilindro de Avellaneda, la esperanza en los hinchas de Racing volvió a encenderse por el acuerdo verbal que se estableció en las últimas horas con Roger Martínez. El delantero colombiano, que dejó un gran recuerdo en el club, llegará a la Argentina durante la próxima semana para ultimar los detalles y firmar el contrato que lo unirá con el conjunto que lidera Fernando Gago.

Durante los últimos días, el ex América de México se había mostrado entrenando con la indumentaria de la institución albiceleste. Y la respuesta que le dio al presidente, Víctor Blanco, fue positiva. El jugador arribará como agente libre tras su paso por el conjunto azteca y luego de la revisión médica sellará su vínculo con el combinado bonaerense.

“Es mentira que si no traen los refuerzos, me voy. Tengo contrato hasta diciembre y voy a seguir trabajando”, había aclarado el propio entrenador en una conferencia de prensa previa a la victoria frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. Pintita había reconocido haber observado a “doscientos jugadores para este mercado de pases”, pero en su discurso también aclaró que “hay un proceso” en el que están “formando jóvenes”. “Buscamos opciones en los chicos, es difícil seducir a jugadores importantes por la situación económica”, fue uno de sus argumentos. En esa línea, Gago manifestó que en Europa “el mercado de pases cierra el 31 de agosto y muchos jugadores se toman su tiempo para definir”. “Yo mismo, que jugué en Europa, cerré dos operaciones mías el mismo 31 de agosto”, recordó el ex volante del Real Madrid.

El gesto de Roger Martínez mientras define su futuro

Será la segunda cara nueva en La Gagoneta, ya que Agustín Almendra ya se encuentra trabajando con el plantel. Sin embargo, el ex Boca debe resolver su situación con el Xeneize para poner la firma y hacer su presentación oficial con el club de sus amores. Otro de los aspectos positivos en la Academia se ampara en el acuerdo con el representante del delantero uruguayo Cristian Olivera para que llegue a Racing a préstamo, aunque ahora la institución deberá negociar con el dueño del pase: el Almería de España.

El agente del jugador viajará el fin de semana a Europa para negociar el préstamo con la entidad de Andalucía, club que milita en La Liga y donde el futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. De llegar a buen puerto dicha negociación, Racing contará con un reemplazante para el colombiano Johan Carbonero (se recupera de una rotura de ligamentos) y del paraguayo Matías Rojas (se fue libre al Corinthians de Brasil). El atacante charrúa, de 21 años, estuvo a préstamo la última temporada en Boston River de Uruguay, en donde jugó 34 partidos y marcó 10 goles. Además, en Racing quieren reflotar las conversaciones con Gimnasia de La Plata y elaborarán una nueva oferta para intentar incorporar a Benjamín Domínguez. El recambio empieza a aparecer en el Presidente Perón. Y como lo pidió el estratega, los jugadores que se sumen a su proyecto deberán jerarquizar al plantel.

