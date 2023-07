Edwin Cardona rompió el silencio tras su polémico paso por Racing: “Nunca me equivoqué”

Edwin Cardona habló luego de firmar con el América de Cali

La estadía de Edwin Cardona en Racing le dejó un sabor amargo a los hinchas. A pesar de los título que obtuvo en La Academia, el colombiano no tuvo protagonismo en el Trofeo de Campeones del 2022 y la Supercopa Internacional que se disputó en enero. “Su llegada al club es toda mía. Me hago cargo. Me desilusionó. El error de traerlo es mío”, había admitido el presidente de la entidad de Avellaneda, Víctor Blanco. Y en las últimas horas el volante se sumó al América de Cali.

Tras la presentación oficial en el conjunto cafetero, el volante con pasado en Boca rompió el silencio y en una entrevista brindada a Win Sports TV dejó unos conceptos que no cayeron bien en el Cilindro. “Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero en Racing, y lo digo con mucho respeto y de corazón, nunca me equivoqué ni tuve ningún problema. El único problema que tuve fue por mi esposa, entonces no fue como lo manifestaron en su momento. Estoy tranquilo pero duele que digan cosas que no son”, advirtió.

“Solamente quiero decir es que vengo con mucha motivación al América para mostrar mi fútbol y dejar todo. Lo que pasó, lo tomo como un aprendizaje y creo que tomé una muy buena decisión. Vengo a ser feliz junto a mi familia. No quiero hablar más del tema”, zanjó el volante.

Para el mismo medio, el futbolista afirmó que tendrá poco contacto con la prensa y espera manifestarse dentro de la cancha. “Yo solamente voy a hablar en el campo de juego, puede ser mi última entrevista así porque quiero solamente demostrar, voy a ser corto de palabras porque solamente quiero disfrutar”, argumentó.

La partida de Cardona se sumó al éxodo de Avellaneda, dado que los otros protagonistas que se alejaron de La Gagoneta fueron Paolo Guerrero, Jonathan Galván (su pase pertenece a Argentinos, pero continuará en San Lorenzo), Emiliano Insúa (de mal rendimiento se le buscará equipo), Héctor Fértoli (también de pocos minutos durante la era de Fernando Gago), Óscar Opazo, Matías Rojas (ya fue presentado en el Corinthians) y Nicolás Reniero (de muchas lesiones y bajas producciones).

Sin dudas, en Racing se trató de una inversión que no funcionó. Además de sus pobre producciones y los constantes cruces con los hinchas de la Academia, el club había pagado 3.300.000 dólares entre la mitad de al ficha (adquirida a Tijuana de México) y su salario. Incluso, era uno de los integrantes del plantel con mejor salario, aunque al finalizarlo antes, el monto total de los gastos rondaría en una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

En el cuerpo técnico liderado por Gago hay preocupación por la ausencia de refuerzos. Estancadas las negociaciones con Gimnasia de La Plata por Guillermo Enrique y Benjamín Domínguez, en las últimas horas Estudiantes rechazó la oferta de 2 millones de dólares por la transferencia del lateral Leonardo Godoy.

Hasta el momento, la única certeza es la renovación de Iván Pillud, quien llegó a un acuerdo con la dirigencia y seguirá ligado al primer equipo hasta junio del próximo año. El defensor de 37 años no había formado parte de los últimos entrenamientos del equipo mientras se mantenían las negociaciones referidas a su continuidad. Incluso Agustín Almendra aún no firmó su contrato, a pesar de que la se encuentra trabajando bajo las órdenes de Pintita.

Si bien las autoridades trabajan para jerarquizar el plantel, Juan Guillermo Cuadrado fue ofrecido, pero sus pretensiones económicas están lejos de las que puede pagar la institución. La esperanza radica en la respuesta que prometió dar Roger Martínez, quien se quedó con el pase en su poder, pero le daría prioridad al fútbol europeo.

Sin caras nuevas, el jugador que está más cerca de sumarse a la Gagoneta es Cristian Olivera, con quien ya hay un acuerdo en lo contractual, pero todavía falta el acuerdo con el Almería de España, dueño de su pase. El tiempo apremia y la Copa Libertadores aparece en el horizonte. Y el plantel está cada vez con más juveniles.

