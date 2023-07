La patada a un micrófono y su respuesta a Vidal: la furia de Sampaoli tras el empate del Flamengo contra el último del Brasileirao

La furia de Jorge Sampaoli al empatar con el América Mineiro

El Brasileirao actualmente tiene un líder indiscutible: Botafogo. El Fogao está realizando una memorable campaña con 13 victorias y dos derrotas que lo ubican en la cima 39 unidades. Un poco más atrás aparecen Gremio con 29 y Flamengo con 28, que este sábado dejó pasar la chance de regresar a la segunda posición al empatar 1-1 con América Mineiro en el estadio Maracaná. La visita arrancó la fecha 16 como el último en la tabla y Jorge Sampaoli no pudo ocultar la bronca al lograr rescatar un punto sobre la hora.

Más allá de la localía, el encuentro tuvo un trámite parejo y los corazones de los hinchas del Mengao se detuvieron cuando Felipe Azevedo consiguió la ventaja para el América MG a los 84 minutos de juego. Ayrton Lucas dejó corto un rechazo de cabeza dentro del área y el delantero de 36 años, que había ingresado en la segunda mitad, impactó una potente volea que le venció la resistencia a las manos Matheus Cunha. La frustración se apropió de las tribunas y el Flamengo tuvo que salir en búsqueda de la igualdad con poco tiempo restante.

Con el tiempo cumplido, los dirigidos por Sampaoli contaron con una pelota parada a los 95′ y la aprovecharon al máximo. Giorgian de Arrascaeta lanzó un sutil centro al área, Victor Hugo remató de cabeza y la colgó del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Mateus Pasinato, que voló sin chances de bloquear el balón. El árbitro Rodrigo Pereira de Lima marcó el final del partido apenas la visita sacó del medio y las cámaras se quedaron con el entrenador argentino: pateó un micrófono en su camino rumbo al vestuario.

Flamengo está cada vez más lejos del líder Botafogo en el Brasileirao (Foto: Reuters)

Una vez en conferencia de prensa, la pregunta sobre los ataques de Arturo Vidal hacia su persona fue inevitable. “Yo no hablo de lo que dicen los demás. Yo sinceramente me preocupo y tomo decisiones para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla o habla otra persona, mi percepción y mi decisión de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca. Mi trascendencia de cara al presente con parte de esta actividad y tengo que tomar decisiones. Yo lo único que busco es que mi equipo juegue para ganar la mayor cantidad de partidos, nada más”, contestó el técnico.

Vale recordar que hace una semana el volante chileno cargó contra el entrenador argentino. “Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, soltó Arturo con respecto a la participación que tuvo en su equipo anterior. “Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, remarcó.

En la rueda de prensa posterior, el chileno fue consultado nuevamente por su opinión sobre el entrenador argentino, pero evitó volver a hablar de él: “Sampaoli es un asunto que para mí está cerrado. Estoy muy feliz de no estar más con él”. Los protagonistas del cruce recién se volverán a cruzar en la jornada 23 del Brasileirao cuando Athletico Paranaense reciba al Flamengo.

EL RESUMEN DE FLAMENGO 1 - 1 AMERICA MG

