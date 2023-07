La despiadada crítica de Arturo Vidal a Sampaoli tras su salida del Flamengo: “Es un perdedor y no sabe apreciar a los jugadores”

Vidal apuntó contra Sampaoli tras llegar al Paranaense.

Después de desvincularse del Flamengo antes de que finalizara su contrato, Arturo Vidal debutó con la camiseta del Athlético Paranaense en lo que fue el triunfo sobre Bahía por 2-0 por la fecha 15 del Brasileirao. En el Estadio Arena da baixada, el chileno fue protagonista pero no por lo que sucedió en el partido sino por sus declaraciones.

Tras el final, el ex Barcelona dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Furacao y atacó a Jorge Sampaoli, quien fue su entrenador, no solo recientemente en el Mengao, sino también en la Selección de Chile, en la que ambos consiguieron la Copa América en 2015.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, soltó el chileno con respecto a la participación que tuvo en su equipo anterior. “Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, remarcó.

Con ese comentario, Vidal, que fue ovacionado por la afición cuando ingresó en el minuto 16 de la segunda parte con el dorsal número 23, intentó meterle presión a su entrenador Wesley Oliveira para que comience a utilizarlo en el once titular.

En la rueda de prensa posterior, el chileno fue consultado nuevamente por su opinión sobre el entrenador argentino, pero evitó volver a hablar de él: “Sampaoli es un asunto que para mí está cerrado. Estoy muy feliz de no estar más con él”.

Vidal rescindió su contrato con el Flamengo y se unió al Paranaense

Días atrás fue la novia del futbolista, Sonia Isaza, la que apuntó contra el técnico argentino mediante los mensajes que publicó en Instagram. “¿Por qué Vidal no juega?”, le preguntó un fanático carioca en las redes sociales y la novia del jugador respondió: “Porque hay un entrenador muy malo”.

Cabe recordar que Arturo Vidal rompió su contrato con el Flamengo de mutuo acuerdo y llegó a rebajarse hasta el 80% su salario para continuar jugando en el Brasileirao, con respecto a eso, el futbolista consideró: “Creo que la decisión que tomé es la mejor. Cuando estaba en el Flamengo, el equipo más difícil al que me enfrenté fue el Athletico Paranaense. Agradezco el cariño. Eso me da mucha motivación para seguir jugando. Puedo hacerlo en cualquier posición en el centro del campo, como el entrenador prefiera”.

