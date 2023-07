Una modelo de Only Fans ganó una pelea de boxeo y celebró levantando su top ante las cámaras: su descargo

Daniella Hemsley tuvo un particular festejo luego de ganar una pelea en Kingpyn Boxing

Este fin de semana la modelo de Only Fans Daniella Hemsley vivió un episodio particular luego de ganar una pelea de boxeo a cinco rounds ante su colega Ms. Danielka. Fue una pelea que se definió por puntos y por fallo unánime: Hemsley se llevó la victoria y en el medio de su euforia celebró de una manera particular, ya que decidió levantarse su top. La joven de 23 años dio rienda suelta a su alegría, pero su celebración tuvo críticas a favor y en contra.

El Kingpyn Boxing es un torneo en el que pelean influencers que decidieron comenzar su carrera pugilística, al menos entre pares y luego ver si pueden ir sumando peleas contra boxeadores profesionales. El evento se llevó a cabo este fin de semana en el 3Arena de Dublín, en Irlanda, con combates entre mujeres por un lado y hombres por el otro.

Fue alta la tensión en los cinco rounds y en especial para quienes por primera vez se suben a un cuadrilátero, pese a que era una exhibición. Ambas contendientes se mostraron muy emocionadas y protagonizaron una pelea pareja. Una vez que el duelo terminó las dos rivales quebraron en llanto escuchando las decisiones del jurado.

Daniella Hemsley celebrando luego de su triunfo

En la transmisión oficial el primer plano fue para Daniella que, al escuchar que era la ganadora, festejó con uno de sus entrenadores y luego de recibir la felicitación de Ms. Danielka, se levantó el top ante la incredulidad de quienes estuvieron comentando la velada y el público presente. Pronto las imágenes se hicieron virales.

Una vez en el vestuario Daniella celebró y luego de dos gritos dijo “chicos, obtuvimos la jodida victoria. Muchas gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho a todos. Voy a ir y a disfrutar el espectáculo ahora”. Ella y sus entrenadores celebraron durante el video, antes de que la modelo lanzara un beso a la cámara.

Pero por su festejo hubo opiniones encontradas ya que miles de televidentes y de espectadores quedaron atónitos por su actitud. “Eso fue genial”, fue una las reacciones tras la celebración. Los usuarios de las redes sociales bromearon y celebraron el gesto de Daniella. La imaginación de la gente voló por los aires: “Mi abuelo tuvo a Muhammed Ali. Mi padre tuvo a Mike Tyson... Yo tengo a Daniella Hemsley”. “Daniella Hemsley es la cabra de Kingpyn”, escribió otro en alusión a la sigla GOAT (El más grande de todos los tiempos) con la que se asocia a Lionel Messi.

Daniella Hemsley debutó en el boxeo en una exhibición ante otra influencer

Aunque hubo comentarios en contra, como el del promotor Eddie Hearn, uno de los más importantes en el mundo del boxeo. “Mi opinión es que lo odié”, sentenció en diálogo con Boxing Social. “Lo odio. Hemos trabajado muy duro para que las mujeres en el boxeo sean respetadas por su habilidad, por sus méritos, por su arduo trabajo. Una cosa que debemos entender es que eso no es boxeo”, agregó.

La boxeadora dos veces medallista de oro Claressa Shields (peso mediano en Londres 2012 y Río 2016) también intervino y disparó: “Este es un paso atrás para el boxeo femenino. Detén esta mierda”.

Pero horas más tarde, cuando la adrenalina bajó se disculpó por lo ocurrido y argumentó su reacción al esgrimir que “quería expresarse”. La influencer se hizo famosa en las redes sociales en plena pandemia y ganó su popularidad a mediados del 2020 en Tik Tok, al publicar material vinculado con su estilo de vida, comedia y fitness.

