“Nosotros peleamos contra toda esta gente”: las explosivas frases de Heinze tras el polémico gol que le anuló el VAR a Newell’s

Minuto 25 en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini. Independiente no le encuentra la vuelta al partido y pierde 1-0 con Newell’s por el tanto de Cristian Ferreira. Ángelo Martino anticipa a Baltasar Barcia, que cae al suelo y se toma la cabeza. El lateral leproso llega al fondo y envía al centro para la cabeza de Jorge Recalde, que convierte el 2-0. Desde el VAR, Pablo Dóvalo llama al juez principal Ariel Penel (el mismo del grosero error en el partido entre Gimnasia y Sarmiento hace algunas semanas en La Plata) y advierte sobre la presunta infracción previa. El árbitro anula el tanto y Gabriel Heinze explota de furia bajo la lluvia en el banco visitante. Se va expulsado.

El encuentro en ese momento se rompió. El que prometía ser uno de los cotejos más vibrantes de la fecha y el campeonato, quedó sujeto a un fallo arbitral que desencajó -sobre todo- a los protagonistas rosarinos. Heinze, encapuchado, vivió el resto del primer tiempo en la boca del túnel y ya en el complemento se comunicó con sus ayudantes de campo vía handy. Luego del match, dialogó con la prensa y brindó sus pareceres.

“Solamente puedo decir que estoy bien expulsado porque me fui de la línea a otro lado, pero no le he faltado el respeto. Creo que el que me expulsa es el juez de línea, que no sé cómo escucha todo lo que yo estaba diciendo porque estaba del otro lado. Por mi fuerza de la protesta, a veces ante las injusticias no hay que hacer lo que hice yo, pero como vienen tanto... Ahora en frío la puedo contar bien, tranquilo. Fueron tantas... Pero estoy bien expulsado”, fue la catarsis que hizo en conferencia el Gringo.

“Hacemos goles y hasta nos anulan goles. Este fue un gol que no debería ser anulado. Eso hay que decirlo, eso lo tienen que decir. Más ustedes, que somos de Rosario. Nosotros peleamos contra toda esta gente y en voz alta. Yo siempre lo dije”, arremetió. Y remarcó sobre la polémica que generó debate durante el partido entre el Rojo y la Lepra: “Yo fui futbolista y se están cobrando ahora más cosas que otras. Para mí es un gol mal anulado y, si esto es bien anulado, entonces tienen que hacer la misma regla para todas las sanciones. No hay ninguna intención del jugador que golpea al otro, eso también está en el reglamento”.

En las últimas fechas, al cuadro rosarino le anularon un tanto polémico ante Unión de Santa Fe por una dudosa posición adelantada observada por el VAR, justamente a Ángelo Martino lo habían expulsado contra Huracán por doble amarilla en un duelo en el que no se revisó un grosero pisotón contra Recalde, y en el compromiso anterior ante Central Córdoba los auxiliares del árbitro en cabina no repasaron ni advirtieron una mano dentro del área de un defensor santiagueño que pudo ser penal. A estas jugadas hizo referencia Heinze en conferencia.

“Voy a defender a mis jugadores, a la institución aunque las consecuencias sean para mí. También tengo que decir que hoy no me puedo salir de donde está marcado, que me fui a protestar con fuerza. El árbitro tiene que expulsarme para que el error de la falta y del gol quede como “hay que expulsar a alguno”. Eso es parte de esto. Pero voy a defender y me voy a hacer responsable de cualquier cosa que haga, voy a seguir defendiendo como sienta a mis jugadores y la institución. No tengo que decirles las cosas a los dirigentes, ellos saben como son las cosas”, concluyó.

