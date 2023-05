Escándalo en La Plata: la insólita confusión reglamentaria del VAR que le anuló un gol a Gimnasia y lo privó de ganar sobre la hora

Un fallo inédito y probablemente que recorrerá el mundo tuvo lugar en el partido entre Gimnasia La Plata y Sarmiento de Junín por la Fecha 18 de la Liga Profesional. El VAR a cargo de Diego Abal alertó al juez principal Ariel Penel por una posición antirreglamentaria que llevó a la anulación del gol sobre la hora convertido por Felipe Sánchez que hubiera significado el 1-0 para el Lobo.

Te puede interesar: Habló el presidente de Gimnasia tras los insultos racistas contra Hugo Rodallega: “Es tristísimo lo que pasó”

Aunque todo el fútbol argentino opinó sobre esta jugada polémica, Infobae pudo saber que los árbitros no cobraron offside (en los córners, laterales y saques de arco no son sancionables) sino que el llamado de atención desde la cabina del VAR hacia el campo de juego fue porque el futbolista Antonio Napolitano que recibe el balón habría estado fuera del límite del terreno antes de la ejecución. De todas formas se registró un error conceptual y de desconocimiento de la regla ya que desde hace tiempo la FIFA aclaró que en este tipo de maniobras no se quiebra el espíritu del juego y no ameritan sanción.

Hace un par de años, en un duelo entre Italia y Turquía por la Eurocopa 2020 (disputada en 2021) ocurrió una jugada similar por la que las autoridades de la FIFA e International Board se expidieron. En esta ocasión, cuando Penel dio la orden, ambos jugadores de Gimnasia quedaron autorizados para ejecutar el tiro de esquina. El ingreso y continuidad del juego siempre estuvo a derecho: el VAR confundió la regla y ordenó anular un gol que posiblemente le hubiera valido la victoria al Tripero.

Sebastián Romero, en conferencia de prensa, reveló que dialogó con el árbitro tras el partido: “Hablamos y reconoce su error, pero bueno ya está. No queda otra que irte a tu casa con la sensación de bronca, de calentura y no haber podido ganar los tres puntos cuando los muchachos hicieron un trabajo muy difícil, en todo momento lo trabajaron”.

Te puede interesar: Miguel Borja marcó un gol y fue la figura ante Platense: así fue el plan especial con el que recuperó la titularidad en River Plate

Ariel Penel se marchó indignado por la determinación que tomó el cuerpo arbitral y aclaró: “Nadie viene aperjudicar a nadie, que quede claro”. En tanto, expresó que pudo hablar de buena manera con el entrenador del conjunto platense y el presidente del club. Al juez principal lo acompañaron los asistentes Ariel Scime y Daiana Milone, más el cuarto árbitro Ramiro López (en el VAR estuvieron Diego Abal y Gerardo Carretero).

Chirola Romero completó: “Sabíamos que el partido se iba a presentar así. Una de las posibilidades de gol o de llegar al arco de ellos era de esa forma, lo trabajamos, porque ellos ponen gente muy alta en pelota parada y una de las posibilidades era mover la pelota, tener paciencia y lo hicimos. Ya está, no podemos hacer nada, mirar para adelante y pensar en el próximo partido”.

Te puede interesar: En el día de su cumpleaños, Matías Kranevitter volvió a jugar tras la lesión que sufrió en su regreso a River Plate: “Fue duro, pero estoy de pie”

Seguir leyendo: