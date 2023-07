Un reconocido agente reveló cuáles son los únicos tres clubes que podrían fichar a Mbappé

Kylian Mbappé llegó en 2017 del Mónaco al PSG a cambio de uno 180 millones de euros

La situación contractual de Kylian Mbappé está inmersa en una nebulosa. El goleador del París Saint-Germain (PSG) en las últimas temporadas era colocado como la piedra angular de un ambicioso proyecto para rodearlo de talentos jóvenes y la salida de Lionel Messi le cedió el protagonismo principal de la escena para convencerlo de extender su estadía en Francia más allá de 2024. Pero su negativa para ampliar el vínculo desató una guerra con el presidente Nasser Al-Khelaifi.

Te puede interesar: Explotó la interna en el PSG con Mbappé: “Dijo que nunca se iría gratis”

Luego de haber rechazado un ofrecimiento del Real Madrid el año pasado, la Casa Blanca nunca dejó de ser una opción en el horizonte del campeón del mundo con Francia en 2018. Y en la actualidad es la institución que más ha hecho para volver a la carga por su anhelo. En este escenario, el prestigioso representante europeo Bruno Satin dialogó con el diario francés L’Equipe y reveló cuáles son los tres clubes que podrían afrontar una inversión millonaria del estilo que impone Kiki: “En mi opinión, solo Manchester City, Newcastle y Real Madrid pueden pagar su traspaso”.

“Es difícil dar un precio a Mbappé. Un club normal, es decir, uno que no sea club-estado, en mi opinión no pagará 200 millones de euros. Para mí, su precio real está entre los 100 y 150 millones de euros, con unas bonificaciones que lo podrían llevar casi a los 200. No es probable que el precio suba más de eso con los pocos pretendientes que habrá”, manifestó sobre las escasas opciones que dispone el artillero galo para definir el próximo paso de su carrera.

Te puede interesar: Estalló la guerra entre PSG y Mbappé: la decisión que tomaría el club si no renueva el contrato

Más allá de estas declaraciones, hay serias dudas de que el Merengue quiera gastar esa millonaria cifra en un jugador que queda libre dentro de una temporada. A partir de 2024 podría negociar su arribo a costo cero sin tener que abonar una suma por su transferencia, ya que solo debería disponer del dinero necesario para pagar su salario. “Ciertamente está la duración del contrato que entra en juego, pero en el caso de un chico como Kylian, no es solo eso”, aclaró el presidente de la agencia de representación BS & Partners.

Kylian Mbappé termina su contrato el próximo 30 de junio de 2024 con PSG (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A pesar de que los Ciudadanos y las Urracas son situados como alternativas, todos los caminos conducen a España: “Hoy, ¿qué clubes es probable que le den la bienvenida? No el inglés en mi opinión. Si pueden pagar el traspaso, no dan sueldos como el que tiene en París (72 millones de euros brutos anuales sin primas). En general, las más altas rondan los 25 o 30 millones, pero los ingleses pueden compensar con soluciones de marketing. Hoy solo veo al Real Madrid. Entonces, si hay pocos pretendientes, no es probable que suba su precio”.

Te puede interesar: Los seis fichajes que cerró el PSG para combatir el efecto de la crisis con Mbappé

Cabe destacar que Satin es una referencia muy valiosa en el fútbol francés. Ha trabajado para distintas agencias deportivas como IMG, que representó a, por ejemplo, Sergio Agüero. Allí fue director mundial de operaciones de fútbol y se desenvolvió como agente deportivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Además, integra la junta directiva del sindicato de agentes deportivos de ese país, como así también ocupa el mismo rol en la organización de idéntica índole a nivel continental. (Asociación Europea de Agentes de Fútbol).

Los dichos sobre Mbappé suceden a pocos días de los pensamientos volcados por Al-Khelaifi en la rueda de prensa que presentó a Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG: “Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Él dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”.

Tiempo atrás, el delantero del conjunto parisino comunicó que no haría uso de la cláusula en su contrato para extender su vínculo, que acaba en junio de 2024. La cláusula en el documento establecía que tenía tiempo de ejecutar la ampliación hasta el 31 de julio de 2023 y, de no hacerlo, podría marcharse como agente libre. Si bien el propio jugador dijo que cumpliría con su palabra y jugaría hasta 2024, con la filtración de una carta a los dirigentes no hizo más que sacudir los cimientos de la institución francesa.

Los deseos del futbolista no serán correspondidos porque si no ejecuta esa famosa cláusula de extensión en los próximos días, intentarán venderlo este mismo mercado de transferencias, porque de lo contrario, cuando abra el próximo en enero de 2024 podría arreglar con cualquier club para irse gratis.

Seguir leyendo: