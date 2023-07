Explotó la interna en el PSG con Mbappé: “Dijo que nunca se iría gratis”

Nasser Al-Khelaifi fue contundente sobre el futuro de Mbappé (REUTERS/Christian Hartmann)

El PSG vivió una jornada especial. Después de la confirmación de la salida de Christophe Galtier, se hizo la presentación oficial del nuevo entrenador. El español Luis Enrique, que viene de dirigir a la selección de España en el último Mundial de Qatar, fue elegido por los altos mandos del grupo qatarí que dirige los destinos del club parisino de cara a la próxima temporada.

Más allá de la conferencia de prensa que brindó el flamante DT, el que se hizo presente en la sala junto al resto de la prensa fue Nasser Al-Khelaïfi. El presidente del Paris Saint Germain se refirió al futuro del equipo parisino y fue contundente cuando le preguntaron qué será del futuro de Kylian Mbappé.

“Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, explicó ante los medios locales e internacionales.

“Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, agregó.

Hay que recordar que Mbappé tiene contrato con el club de París hasta junio de 2024. De esta manera, si el delantero campeón del mundo con la selección de Francia en 2018 se decide por no continuar su carrera en el fútbol de su país, desde el próximo 1 de enero ya podrá comenzar a negociar con cualquier otra institución del mundo.

Messi recibió un elogio del presidente del PSG en medio del conflicto que el club tiene con Mbappé (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En medio de la presentación de Luis Enrique, que firmó un vínculo hasta 2025, Al-Khelaïfi dejó una frase sobre Messi en medio del conflicto que reina entre la máxima figura del primer equipo y el club. “Quiero tener la oportunidad de saludar a Leo Messi, el mejor del mundo, en los términos de lo que le ha dado a nuestro club. Fue magnífico para nosotros. Tuvo dos años brillantes”, dijo el mandamás del PSG.

Hace algunos días, un medio francés fue tajante sobre lo que podría suceder con Mbappé sí este no toma la decisión de renovar su vínculo. El diario Le Parisien explicó que el titular del club se reunió con la madre de Mbappé, Fayza Lamari, para explicarle el escenario actual del caso que tiene a su hijo como protagonista.

¿Qué se habría establecido en ese encuentro? Si el futbolista estrella se queda, el PSG continuará con el proyecto deportivo que tiene a Kiki como cara principal. Si elige marcharse en 2024, el plan deberá dar un giro. En el caso que el atacante continúe con su postura de no extender su vínculo con la cláusula en su contrato actual (sería hasta mediados de 2025), el conjunto parisino lo pondría en el mercado próximamente y así poder hacerse de una millonaria suma de dinero para no perder el capital económico que significaría dejarlo ir como futbolista libre.

