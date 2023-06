La ex número 1 del tenis Caroline Wozniacki volverá de su retiro tras tres años y jugará el US Open

Caroline Wozniacki volverá a la actividad y jugará el US Open (REUTERS/Edgar Su)

La danesa Caroline Wozniacki, que se retiró a principios de 2020, volverá a competir en el próximo US Open, con 32 años y tras ser madre en dos ocasiones, tras recibir una wild card. La tenista, que llegó a ganar un Grand Slam y ser número uno en el circuito WTA, había colgado su raqueta hace tres años producto de una artritis reumatoide.

Tras un tiempo prolongado fuera de las canchas, la deportista concedió una entrevista a Vogue en la que develó sus ganas de volver a competir en el más alto nivel ya que aún mantenía cuentas pendientes. “En los últimos tres años que he estado fuera del tenis, he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia. Me he convertido en madre de dos preciosos niños y estoy muy agradecida por ello, pero aún tengo objetivos por lograr. Quiero demostrarle a mis hijos que puedes perseguir tus sueños, sin importar tu edad o tu rol. Hemos decidido como familia que es el momento, voy a volver a jugar”, dijo Wozniacki en la publicación donde otras tenistas, como Serena Williams, anunciaron su retirada.

Wozniacki, que cumplirá 33 años el próximo 11 de julio, ganó 30 títulos en su carrera, incluido el Abierto de Australia. Además estuvo en la cima del ranking de este deporte durante 71 semanas, antes de dejar el tenis en 2020 tras su eliminación en tercera ronda contra la tunecina Ons Jabeur.

Caroline Wozniacki supo ganar el Abierto de Australia y ser número 1 del mundo (REUTERS/Issei Kato)

En su momento, la oriunda de Odense brindó detalles del calvario que vivió en sus últimos años de carrera. “Pasé a ser una nueva Caroline. Un día quieres levantarte de la cama y no puedes ni tan siquiera moverte. Eres una de las mejores tenistas del mundo, reconocida por tu capacidad atlética, y no te mueves. Fue un shock no poder mover ni los brazos”, explicó. La mujer, que se convirtió en embajadora de las enfermedades inflamatorias crónicas, asociándose con una empresa biofarmacéutica llamada UCB para el lanzamiento de una campaña llamada ‘Advantage Hers’, comentó: “Encontré un buen reumatólogo y ahora vivo una vida normal dentro de lo que cabe. A veces la enfermedad me puede, pero en otras soy yo quien la vence. Soy feliz ayudando a la gente para que conozca exactamente lo que es la artritis reumatoide. Cuando tardé tanto en encontrar un verdadero diagnóstico, decidí que iba a ayudar en lo que fuera necesario porque le puede afectar a cualquiera, seas joven o de más edad”.

Caroline, tras alejarse del deporte profesional, decidió formar una familia con su marido, el ex jugador de la NBA David Lee (ex New York Knicks, Golden State Warriors y Boston Celtics, entre otros), con el que ha tenido dos hijos: Olivia, de dos años, y James, de ocho meses. Durante este período también trabajó como comentarista en la televisión estadounidense en Tennis Channel.

