La furia de una estrella del tenis contra su rival tras recibir un pelotazo: “Lo que consiguió fue darme fuego para ganarle”

Después de la temporada de polvo de ladrillo, los mejores tenistas del mundo aprovechan para prepararse de cara a lo que será el tercer Grand Slam de la temporada a jugarse del 3 al 16 de julio en Wimbledon. Uno de los torneos con mayor historia en el circuito y que es parte de la gira sobre césped previa al certamen en All England es el ATP 500 de Queen’s, y fue allí donde se produjo un cruce entre dos jóvenes figuras de la actualidad.

Corría el segundo set del duelo entre Holder Rune y Lorenzo Musetti cuando se produjo un intercambio de golpes. Con el parcial 2-2, el italiano subió a la red con la intención de definir el punto a su favor, pero se encontró con la resistencia del noruego. Tras una secuencia de ocho golpes cerca de la red, el jugador que está en el puesto 16 del ranking definió el punto a su favor con un smash que impactó de lleno en el cuerpo del nórdico.

Tras lo sucedido, Musetti se disculpó con Rune por la dirección que tomó la pelota luego de su golpe. Pero del otro lado, el ubicado en el 6° lugar de las posiciones de la ATP mostró todo su fastidio cuando se acercó a un costado de la cancha para tomar su toalla y secarse antes de seguir con el juego. Más allá de lo que sufrió, el tenista oriundo de Noruega ganó el partido por 6-4 y 7-5 y avanzó a las semifinales del certamen.

El segundo cabeza de serie en el torneo detrás del español Carlos Alcaraz mostró una gran reacción durante la primera manga del juego cuando estaba 1-4: logró ganar cinco games al hilo, lo que le permitió quedarse con el parcial inicial. En el segundo set ocurrió algo similar, ya que Musetti llegó a estar 5-2 al frente, pero Rune se repuso para ganar el duelo. Una vez que terminó el encuentro y el tenista noruego habló en conferencia de prensa, se refirió a lo que sucedió con el pelotazo que sufrió del italiano.

“Puede hacer lo que quiera, es legal, pero esa bola me dio el fuego interno necesario para querer ganarle aún más”, dijo Rune, que al mismo tiempo se enfrentó a un periodista que le consultó sobre una supuesta molestia en las muñecas que el noruego habría fingido durante el encuentro de cuartos de final. “Si no estás en mi cuerpo no puedes decir eso. Sentí molestia al inicio del partido y por eso no conseguía meter buenos saques”.

El grito de Holger Rune tras vencer a Lorenzo Musetti en Queen's (Reuters/Peter Cziborra)

Por último, destacó su mejoría sobre jugar en césped: “Cada vez voy sintiéndome mejor en esta superficie, son solo tres partidos, pero estoy decidido a hacer un gran esfuerzo por construir un tenis eficaz en hierba”. Después de su victoria ante Musetti, Rune no pudo avanzar a la final en Queen’s, ya que perdió ante el australiano Álex de Miñaur, que se quedó con la victoria por 6-3 y 7-6 (2).

Hay que recordar que el noruego fue protagonista de un gesto antideportivo durante el duelo por los octavos de final de Roland Garros ante Francisco Cerúndolo. Corría el cuarto game del tercer set cuando el argentino, con el servicio a su favor, golpeó un drive profundo al que el danés pareció llegar con lo justo. La acción siguió y el número 23 del mundo definió el punto a su favor con un golpe en la red. Extrañamente, el juego se detuvo y el umpire Kader Nouni, de Francia, le dio el punto a la raqueta danesa porque Cerúndolo habló antes que finalice la jugada.

En la repetición de la transmisión se pudo ver como, tras la derecha del tenista argentino, la pelota picó en dos ocasiones. Por ende, el punto tuvo que haber sido en favor de Francisco, pero el juez de silla no vio ese doble pique. Más allá de eso, Rune siguió con el partido y nunca le notificó al umpire que el esférico había picado en dos ocasiones en un claro gesto antideportivo.

