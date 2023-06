El noble gesto de Facundo Buonanotte que cambió la vida de sus padres

Facundo Buonanotte fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la gira asiática con la selección argentina después de haber sido titular en el amistoso con victoria ante Indonesia. El juvenil surgido en Rosario Central atraviesa un presente de ensueño por su actualidad en la Premier League luego de su salto reciente en enero de este año al Brighton de Inglaterra.

Con un gol y una asistencia en 14 partidos, Buonanotte fue uno de los refuerzos de la institución que jugará la UEFA Europa League a partir de la próxima temporada. Luego de cerrar su primer semestre en Europa, el joven de 18 años mostró un crecimiento profesional notable en lo futbolístico y lo económico, tópicos que posibilitaron un regalo inconmensurable a sus padres. Pamela, su mamá, concedió una entrevista para Rosario 3 y fue la encargada de revelar el preciado obsequio realizado por su hijo.

En compañía de su esposo, Mauricio, contó la historia por la cual Buonanotte hijo les terminó entregando las llaves de su nueva casa. La excusa fue reunir a la familia para celebrar los momentos más importantes del año con una sutil diferencia a lo que venía sucediendo en cada calendario. El jugador tuvo la idea de mudar la reunión de Pérez, su pueblo natal, hacia Funes, donde supuestamente iban a situarse en una vivienda para llevar a cabo la fiesta. “Quería alquilar un salón en el club Mitre de Pérez así podía venir toda la familia y estar cómodos”, comenzó el relato el padre de Facundo.

La imagen de Facundo Buonanotte junto a sus padres

“Cuando entramos en la casa, con comida, regalos y pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa, y nos dijo que era nuestra. Que era nuestra casa”, prosiguió Pamela en un emocionado relato. En este sentido, ambos destacaron la educación que tuvo su hijo durante sus comienzos en el fútbol y el cambio que promovieron por el bien de la joya del Canalla: “Nosotros lo educamos con el ejemplo”.

Una de esas alteraciones se produjo en la finalización de los estudios secundarios, según expresó Mauricio: “Nosotros le decíamos que tenía que estudiar pero no habíamos terminado ninguno de los dos el colegio y además le dije siempre que no tenía que fumar, pero yo fumaba. Por eso dejé de fumar y mientras trabajaba me fui a una escuela nocturna y terminé la secundaría y después mi mujer”. El mandato familiar concluyó en la graduación de Buonanotte antes de emigrar al fútbol europeo.

La vida de la pareja se vio profundamente revolucionada por el salto del mediocampista ofensivo a una de las mejores ligas del mundo. El dúo recibe pedidos para tomarse fotografías por la calle y a Pamela la reconocen al grito de “chau, mamá de Buonanotte”. “La figura es Facundo”, aclararon con mucha sobriedad sobre el grado de exposición que poseen en el último tiempo. Ambos dejaron sus trabajos en una panadería y en la construcción para ocuparse de la demanda que provoca la disciplina del último convocado a la Albiceleste y comparten sus días entre su nuevo hogar en Funes y Brighton.

