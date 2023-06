8 frases de Lionel Messi: la vuelta a París tras ganar el Mundial, el pedido al PSG y el golpe que cambió todo en Qatar

Lionel Messi hizo un repaso sobre su ciclo en PSG (Reuters)

Después de su salida del París Saint-Germain (PSG), Lionel Messi brindó una extensa entrevista a la cadena Bein Sports en donde hizo un balance sobre lo que fue su paso por el cuadro parisino y la conquista del Mundial en Qatar que significó la coronación en el único certamen que le faltaba. Relajado y satisfecho por lo logrado con la selección argentina, el Diez hizo un interesante análisis sobre lo que fueron los últimos años de su carrera.

El capitán del combinado de Lionel Scaloni recordó que llegaba como uno de los grandes candidatos al trofeo, después de las coronaciones en la Copa América ante Brasil y la Finalissima contra Italia, y comenzaron con una inesperada derrota ante Arabia Saudita. “Hoy, con todo lo que pasó, creo que fue un golpe en un momento indicado para nosotros que al final nos vino bien”, recordó. “Fue una de las claves, mas allá de que fue un golpe durísimo, a partir de ahí empezamos a pensar y jugar de otra manera porque sabíamos que no podíamos tener más errores porque cualquier error nos podía dejar afuera de la competición. No esperábamos empezar de esa manera contra Arabia Saudita, que a priori pensábamos que iba a ser el partido más fácil del grupo, y fue todo lo contrario. Fue un momento difícil para nosotros”.

A diferencia de los otros cuatro Mundiales que había jugado, en este se dio que muchos fanáticos alentaron a la albiceleste por el simple hecho de que querían verlo a él levantar el trofeo. Esto, lógicamente, no fue pasado por alto por La Pulga: “Había mucha gente aparte de mis compañeros que estaba muy contenta y tenía la ilusión de que sea campeón. Había muchos fanáticos del fútbol que más allá de que iban con sus selecciones querían un poquito que Argentina sea campeón, en parte por mí, y para mí fue algo extraordinario que la gente lo viva de esa manera y gracias a Dios se dio”.

Una vez que terminó la final contra Francia, que se definió en los penales, Leo levantó la cabeza y le hizo un gesto a su familia de ‘ya está’. Es que con el triunfo en Qatar, por fin había saldado su única cuenta pendiente, según él mismo comentó: “Conseguí el objetivo más importante que tenía y fue extraordinario como se dio todo, nunca pensé en los premios individuales y nunca les di más trascendencia que a los colectivos. Haber conseguido los objetivos con la selección argentina y haber conseguido todo a nivel individual y grupal, para mi es ir cerrando una carrera extraordinaria”.

Incluso, dejó en claro que no se interesa demasiado por los récords o los galardones que fue ganando con el tiempo: “A esta altura de mi carrera ya no me fijo en esas cosas, lo que me fijo es en lo que va a quedar y en lo que puedo llegar a conseguir con la selección argentina y a nivel clubes, que tuve la suerte de poder ganar títulos importantes como la Champions, Mundial de Clubes, ligas, copas, tuve la suerte de ganarlo todo y eso es lo que realmente va aquedar a final de mi carrera. También los récord y goles, pero esos son secundarios mas allá de que son lindos reconocimientos”.

Otro hecho curioso que le tocó vivir a Leo en los últimos meses fue el cierre de la temporada en PSG. Es que tras festejar el Mundial contra Francia, el Diez volvió a París para continuar con la campaña del conjunto galo. “Para mi fue igual, más allá de que era el país que nos enfrentamos en la final y terminamos ganando el Mundial en su contra, yo seguí de la misma manera, seguí haciendo lo mismo que antes de ser campeón del mundo. No sé si para ellos fue igual o diferente. Para mí no cambió nada“.

Además, hizo hincapié en que la Copa del Mundo en noviembre trastocó la temporada y el PSG la sufrió: “El Mundial tiene mucho que ver, por estar en el medio de la temporada, después del Mundial hubo jugadores que vinimos mas tarde, otros tuvieron vacaciones, tuvimos muchas lesiones que hicieron que cambiara la idea de juego por bajas de jugadores como Neymar y entonces creo que el Mundial condiciona muchísimo por diferentes situaciones. Tampoco es excusa, porque gran parte de los jugadores pasaron por el Mundial, pero en general creo que se notó un poquito el desgaste del Mundial, mas allá de haberlo ganado o no”.

Durante la entrevista, el rosarino que este sábado cumple 36 años hizo hincapié en varias oportunidades en que en la segunda temporada con PSG se sintió muy cómodo, ya que se había adaptado al nuevo club después de una primera campaña de transición. En este sentido, le pidió a los fanáticos del club parisino que se valoren los títulos obtenidos: “Mi objetivo siempre es ganar todo y un objetivo era la Champions y la verdad es que no lo pudimos hacer. Fueron grandes decepciones, pero como decía antes, hay que darle importancia de las ligas que se ganan también, mas allá de que el club quiere una Champions. Pero, obviamente cuando no se consiguen todos los objetivos uno espera siempre más. Pero es lo que hay, es futbol”.

Por último, Messi, que ahora disfruta de sus vacaciones antes de unirse al Inter Miami de la MLS, se mostró satisfecho por lo que ha sido su carrera en Europa y aseguró que se siente completamente realizado con todo lo que ha conseguido. “¿Me cambió algo ganar el Mundial? En el día a día, en los entrenamientos, no cambió absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que somos campeones del mundo y que tenemos una estrella mas en la historia de los Mundiales y que no me falta nada por conseguir. Lo conseguí todo”.

