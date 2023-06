El elogio de Pekerman que hizo emocionar a Scaloni en vivo: “Fue un adelantado, un ganador”

En la previa del partido homenaje a Maxi Rodríguez, Lionel Scaloni se reencontró con José Pekerman, el entrenador que lo llevó al Mundial 2006 y que fue uno de sus máximos referentes como entrenador. Por eso, en el diálogo, el actual técnico de la selección argentina no pudo evitar emocionarse al escuchar los elogios de su ex DT.

“Cada vez que lo escucho se me vienen grandes recuerdos, le tengo un aprecio enorme y que (él) no haya podido ganar (el Mundial) no significa que no haya dejado un legado y grandes cosas. Esto también es parte de ellos, porque hemos tenido un montón de cosas de ellos adentro de este último Mundial”, sostuvo Scaloni al recordar que gran parte de su cuerpo técnico, entre los que se destacan Pablo Aimar y Walter Samuel, fueron dirigidos por Pekerman en juveniles y en la mayor.

Ante esto, el ex técnico de la selección argentina llenó de elogios a su ex dirigido: “Lionel fue un adelantado en el grupo. Él se hacia sentí de cualquier manera, en la posiciones que estuviera era un ganador y creo que hay que tener jugadores ganadores y eso es lo que yo notaba en esa época. Era muy inteligente y con un espíritu enorme. Entendía, siempre preguntaba por qué esto, por qué lo otro y ahí lo tenemos ahora”.

Ante semejante halago, Scaloni no pudo evitar emocionarse y reconoció que parte de su desarrollo tenía que ver con el nivel de sus compañeros: “Yo sabía que era inferior a los demás y tenía que aportar algo diferente, estaba en un grupo de jugadores extraordinarios y mi granito de arena era aportar algo más que lo de adentro de la cancha. Estoy convencido que desde afuera de la cancha se puede aportar mucho y ahora lo llevamos a cabo”

Pekerman llevó a Scaloni al Mundial de Malasia sub 20, en una generación en la que también había jóvenes talentos como Diego Placente, Walter Samuel, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Bernardo Romeo y Juan Román Riquelme, entre los más relevantes. luego, ya en la mayor, lo incluyó en la lista del Mundial de Alemania 2006, certamen en el que argentina se marchó invicta tras caer en los penales con el combinado local en los cuartos de final.

