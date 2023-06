Juan Román Riquelme anunció días atrás que el próximo domingo 25 de junio se llevará a cabo su partido despedida en La Bombonera. Uno de los máximos ídolos de Boca Juniors tendrá su merecido homenaje que se fue postergando por diversos motivos.

En la conferencia de prensa, Riquelme también anunció y confirmó que Lionel Messi estará en el evento que contará con leyendas del Xeneize y también estrellas de la selección argentina que compartieron vestuario con Román, como Ángel Di María y Leandro Paredes, y también el entrenador albiceleste Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.

En medio de este contexto en las redes sociales se dispararon los memes y reacciones por la posibilidad de ver al mejor jugador del mundo con la camiseta de Boca Juniors. Mientras los fanáticos xeneizes deliraban, los simpatizantes de River Plate desestimaron esta posibilidad porque Leo usará la casaca argentina, tal como lo anticipó Riquelme.

Sin embargo, en las últimas horas, una reconocida periodista argentina reveló la respuesta de Lionel Messi sobre la chance de usar la camiseta de Boca Juniors. En el marco de la entrevista que le realizó para la TV Pública en China, Sofi Martínez contó cómo fue el detrás de escena de la nota que fue muy celebrada.

Sofi Martínez reveló qué dijo Lionel Messi sobre la chance de usar la camiseta de Boca Juniors en la despedida de Riquelme

“Tuve la oportunidad de hablar con él (por Messi) y hacerle una nota acá en China. Y antes de arrancar él me preguntó si había ido a la final de la Champions, yo le conté que sí, hablamos un poco de eso, del partido... Te cuento porque acá cada segundo de charla es un recuerdo que te queda. Hablamos del partido medio malo, él me dijo sí, los partidos son así”, fue la introducción de Sofi.

Hasta que se adentró en lo que más querían saber los hinchas de Boca Juniors. “Después le preguntamos, ¿vas a ir a las despedidas de Maxi y de Román? y dijo ‘si si si, voy a ir’. Fede, productor de la TV Pública que es muy hincha de Boca, le dijo: ‘Vas a ir a La Bombonera y te vas a poner la de Boca... Y bueno, esa respuesta que dijo Leo no sé si la puede decir, pero...”, puso suspenso la reconocida periodista.

“Decilo”, casi que le imploraron sus compañeros en el estudio. Y no tuvo más remedio que soltar la primicia: “Básicamente dijo que no tendría problemas, que lo podía hacer, si si´... Y después arrancamos la nota”.

El posteo de Messi a seis meses de la obtención del Mundial de Qatar

Hoy, al cumplirse nada menos que seis meses de la obtención del Mundial de Qatar, Messi compartió un sentido posteo: ”Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. Seis meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos”. Y esta evocación la acompañó justamente con 18 imágenes del Mundial en todas sus aristas, desde algún gol suyo hasta atajadas de Emiliano Martínez, celebraciones con compañeros y varias con el fondo de hinchas.

”Es imposible resumir el Mundial en imágenes. Me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron”, apuntó. Entre tantas imágenes también se destaca una junto a su esposa Antonela Roccuzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y por supuesto la suya con su anhelada Copa del Mundo. “Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás”, cerró su mensaje Leo a seis meses exactos de la obtención de la tercera Copa del Mundo para Argentina.

Entre las seis imágenes que compartió, Leo destacó una junto a su familia

Además el capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, se convirtió en el protagonista de “Alta en el Cielo”, un nuevo corto documental que lanzó hoy la marca que viste a la AFA, justamente a seis meses del título obtenido en Qatar 2022. ”Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños”, aseguró Messi durante una de las entrevistas.

Además de Messi, también participan Emiliano Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Exequiel Palacios. Los testimonios fueron recogidos en marzo pasado en la previa de la fiesta de los campeones del Mundo, que tuvo como excusa el amistoso contra Panamá en el estadio Monumental.

La historia de Lionel Messi en la Selección. Sus reflexiones y las de sus compañeros que destacan los valores del capitán del seleccionado y mejor jugador del mundo

“No quería quedarme con la sensación de que habían pasado las oportunidades y yo no las había aprovechado o intentado. Conseguí todo a nivel clubes y sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial”, remarcó el astro en otro tramo del documental que tiene una duración de poco más de ocho minutos y se puede ver en el canal de Adidas en YouTube. “Ahora, casi al final de mi carrera, terminar siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo”, completó el siete veces ganador del Balón de Oro.

