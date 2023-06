El recuerdo de Messi a medio año del título mundial en Qatar: las seis fotos más emotivas que eligió y un saludo por el Día del Padre

Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales al cumplirse seis meses de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar (Instagram)

Seis meses pasaron de la final del Mundial de Qatar 2022 en la que la selección argentina de fútbol se quedó con la tercera estrella de su historia al derrotar en los penales a Francia. Aquel día en Doha fue inolvidable y varios de los integrantes de la Scaloneta compartieron sus recuerdos. Incluido el capitán, Lionel Messi, quien dedicó algunas palabras en su cuenta de Instagram junto a seis de los momentos que más lo marcaron en la Copa del Mundo.

“Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos. Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron. Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás”, escribió La Pulga en su cuenta oficial de la red social en la cual tiene 473 millones de seguidores.

Jugando con la cantidad de meses que pasaron desde la gesta en Qatar frente a Francia, Messi eligió seis instantáneas que reflejan los momentos imborrables para el crack de 35 años que continuará su carrera en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). La primera tiene un significado que mezcla nerviosismo y explosión de alegría, ya que se trata de la jugada previa al 1-0 ante México en la segunda fecha del Grupo C cuando el 10 sacó un zurdazo que se metió en la esquina del arco de Guillermo Ochoa.

La segunda tiene de protagonista a Nahuel Molina, quien abrió el marcador en los cuartos de final ante Países Bajos tras culminar una gran jugada colectiva en la que Messi asistió sin mirar al lateral derecho. La tercera refiere a las semifinales ante Croacia y la acción en la que Leo deja en ridículo a Gvardiol antes que Julián Álvarez sellara el 3-0. La cuarta alude a la final y la atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani que salvó a la Argentina y los festejos tras el gol de Gonzalo Montiel en el último penal.

En la quinta secuencia se observa al Capitán con la Copa con su sonrisa más grande. La celebración con sus compañeros con las medallas en el podio y su felicidad extrema con el trofeo en sus manos. La sexta quedó reservada para su familia, que lo acompañó en todo su camino hacia la cima. Su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta alternativa de la Selección aparecen en la última postal.

LAS 6 IMÁGENES QUE ELIGIÓ MESSI PARA RECORDAR EL MUNDIAL DE QATAR

La atajada de Dibu Martínez ante Kolo Muani en la final del Mundial y el festejo loco de los jugadores argentinos tras ganar en los penales

Leo Messi con la Copa del Mundo. El título más buscado por el rosarino se dio en Qatar 2022 en una final épica ante Francia

El festejo de Nahuel Molina tras el primer gol ante Países Bajos. Messi fue quien le dio la asistencia al lateral para el 1-0 en el duelo de cuartos de final

Messi superando al croata Gvardiol en la jugada previa al 3-0 en las semifinales del Mundial

El remate de Messi ante México que derivó en el 1-0 ante los Aztecas en un partido clave para evitar la eliminación en Primera Ronda

Lionel Messi junto a su familia. Su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Ciro, Thiago y Mateo lo acompañaron en Qatar (Instagram)

