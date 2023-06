“La tercera estrella no es para cualquiera”: el ingenioso homenaje de la AFA a la Selección y el dardo a Francia a seis meses del título mundial

El homenaje de la AFA por los seis meses de la épica final ganada a Francia en el Mundial Qatar 2022

Este domingo las familias argentinas se reunieron para festejar el Día del Padre. Hace seis exactamente seis meses, también un domingo, todos se juntaron para vivir la épica final del Mundial Qatar 2022 que la Argentina le ganó a Francia por penales y alcanzar así la ansiada tercera estrella. Al cumplirse este primer semestre, se hicieron algunos homenajes. Uno por parte de la AFA dedicado a todos los campeones y con una clara chicana a los franceses y otro comercial con tinte emotivo y con reflexiones de Lionel Messi y algunos de sus compañeros.

La Asociación del Fútbol Argentino hizo un simpático video con una burla a Francia, en el que un “chef” da cuenta de todo lo que se necesita para obtener las “Tres Estrellas” del sistema Michelin, creado en el país galo en 1936 y que se entrega a la excelencia en la cocina. Mediante su desarrollo menciona una serie de condimentos necesarios y se relacionan con algunos de los jugadores de la Selección.

Siempre con una sonrisa y poniéndole picante a sus comentarios. En el final disparó que “el sabor de la tercera estrella es inigualable”. Y para celebrar, tomó una copa y dijo “para brindar por los seis meses, el fútbol champán”.

Luego, la marca que provee de indumentaria a las selecciones de la AFA (Adidas) presentó un documental llamado “Alta en el cielo: La historia de Messi y Argentina luego de su histórica victoria en la Copa del Mundo 2022″ en la que se pueden ver las emociones que se vivieron durante un mes en el que los argentinos vibraron como pocas veces por esta conquista.

El foco es transmitir qué piensan los compañeros de Messi sobre el capitán del seleccionado, más allá de sus cualidades técnicas que lo llevaron a ser el mejor jugador del planeta. De hecho arranca con algunos pasajes de La Pulga desde sus inicios con la Albiceleste como el Mundial Sub 20 de 2005 en Países Bajos, y su golazo a Brasil, para avanzar en el certamen que luego terminó conquistando Argentina.

La historia de Lionel Messi en la Selección. Sus reflexiones y las de sus compañeros que destacan los valores del capitán del seleccionado y mejor jugador del mundo

A parte de Leo, participan Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Exequiel Palacios. Todos los participantes aportan su singular perspectiva sobre un torneo inolvidable y la profunda conexión que dicha victoria ha forjado entre ellos y sus hinchas.

Los comentarios apunta a los valores y principios de Leo, no solo con sus compañeros, sino con todos los que componen la delegación argentina, desde los utileros o cualquier otro trabajador de la AFA. Messi trata a todos por igual y eso demuestra su gran humildad, como subrayó “Dibu” Martínez.

Por otro lado, De Paul, por caso, destaca el ejemplo de resiliencia de Messi luego de algunos malos momentos como las finales perdidas que lo llevaron a anunciar su retiro de la Selección. El propio Leo en este material admite “por suerte me arrepiento de haber tomado esa decisión y de haber vuelto”.

“Para mí jugar en la selección era un orgullo muy grande. Lo hacía con muchas ganas. Si bien hubo momentos en que la pasé muy mal, me pone feliz haber ganado todo esto con la Selección. Pero creo que lo escuché muchas veces el no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido”, afirmó Leo.

Un ejemplo de esa perseverancia fue tomado del amistoso ante Panamá en marzo en el que se celebró la obtención de la Copa del Mundo. En ese caso los tres tiros libres en los que no pudo convertir, dos que pegaron en el palo y otro que desvió el arquero.

El festejo de Lionel Messi y todos sus compañeros tras ganar el Mundial (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

“Nosotros con el fútbol y con el resultado y con el juego pudimos hacer que salga un poquito esa locura que nos toca vivir día a día. Poder llevar eso a las casas, aunque sea por un ratito, y creo que se vio en el final la locura que se vivió con la locura que la gente salió a las calles y lo celebró”, agregó Messi.

“No quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y que yo no las había aprovechado y que yo no había estado allí para intentarlo. Había conseguido todo a nivel clubes y a nivel individual. Me faltaba ganar algo con la Selección iba a ser especial por la forma en que vivimos el fútbol los argentinos”, subrayó Leo.

“Ahora, casi en el final de mi carrera, siendo campeón de todo, es algo que estoy disfrutando muchísimo. Aprendí que no solo se trata de ganar. Que el camino recorrido todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida. Creo que el querer lograrlo, el intentarlo, sobre todo, se puede dar o no, pero no renunciar nunca a los sueños”, concluyó.

