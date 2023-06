Las explosivas declaraciones de Pablo Vicó contra Jorge Sampaoli sobre una incómoda situación en la Selección: “Me callé la boca”

Un comentario al término de un amistoso generó un tenso clima entre ambos entrenadores

El turbulento paso de Jorge Sampaoli en la selección argentina finalizó con una prematura partida en octavos del final del Mundial 2018 en un tenso clima ante las indecisiones de un ciclo caracterizado por las polémicas y los momentos incómodos que sobrevolaron a la figura del oriundo de Casilda. Una de esas situaciones ocurrió en los primeros días de su desembarco en la Albiceleste y fue contada con lujo de detalles por parte de uno de los protagonistas.

Pablo Vicó es un histórico entrenador del ascenso argentino, ya que es el conductor de Brown de Adrogué desde 2009 hasta la fecha y, recientemente, se transformó en el DT que más tiempo permaneció frente a un mismo equipo sin dejar su cargo en el fútbol argentino. Con esos pergaminos, se tomó las atribuciones para ser el encargado de contar una historia sobre un amistoso disputado semanas más tarde de la asunción de Sampa en la Celeste y Blanca.

“Me invitó Beccacece a jugar con la Sub 20 (era el DT del equipo). Yo le dije a Sebastián: ‘Mirá que a lo mejor el nivel que tenemos en las Divisiones Inferiores no es tan alto’. Me dijo: ‘No, no, a mí me sirve’”, comenzó su relato en la FM Urbana Play ante la pregunta introductoria de Leo Gabes. Y agregó: “Hicimos un popurrí de chicos y nos ganaron 3 a 0”.

En ese momento, continuó su respuesta y, sin nombrarlo, detalló esos instantes con el santafesino en el predio de Ezeiza: “Estaba el señor (Sampaoli), con una gorrita de lana. Yo estaba agradeciéndole a Beccacece por haberme invitado, y él sin decir ‘buenos días’ ni nada, le dice (a Sebastián): ‘Esto no es nivel para vos, no te sirve’. Yo lo miré y Beccacece me agarró de la muñeca porque ya le iba a contestar. Por respeto y porque era el entrenador de la Selección Argentina, me callé la boca”.

Pablo Vicó vive en la pensión de Brown de Adrogué

En este sentido, precisó la imagen que le dejó su colega desde lo humano y apuntó con crudeza contra el director técnico del Flamengo de Brasil: “Después me enteré de otras cosas... En esto nos conocemos todos. No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”.

Vale destacar que la llegada de Jorge Sampaoli había tenido lugar en el marco del alejamiento de Edgardo Patón Bauza y el 1 de junio de 2017 fue la fecha señalada para su presentación oficial después de ser campeón con Chile de la Copa América 2015, ganándole la final a la Argentina, sumado a que en su pasado también había gritado campeón con la Universidad de Chile. Su conducción se menoscabó con el paso de los partidos y su salida motorizó la permanencia de Lionel Scaloni, quien fue uno de sus asistentes durante el ciclo.

