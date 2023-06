La ex de Scottie Pippen y el hijo de Michael Jordan dieron detalles del romance que divide a las familias

Marcus Jordan reflexionó sobre la posibilidad de ser padre y afirma que se inspira en la relación que Larsa Pippen tiene con sus hijos.

Desde formalizaron su relación, Larsa Pippen y Marcus Jordan, se convirtieron en una pareja que es una imán para los medios. Es que él es hijo de la leyenda de la NBA, Michael Jordan, que está distanciado de su ex compañero en los Chicago Bulls, Scottie Pippen, ex marido de la actual novia de su hijo. Ese tema, la diferencia de 16 años entre ambos, y algunas acusaciones de “caza fortunas” que recibió ella, promovieron que su vínculo impacte con cada aparición y más cuando se muestran juntos.

Cansados de las versiones y algunos comentarios sobre su romance, Larsa (cumplirá 49 años el 6 de julio) y Marcus (celebrará sus 33 el 24 de diciembre) decidieron hacer un podcast en el que hablarán de todo y también será la vía para aclarar las dudas de la gente y responder a las críticas que reciben. Aunque el foco de la emisión llamada Ansiedad de Separación (Separation Anxiety) apunta para otro lado.

Desde la experiencia de su relación, los prejuicios y cómo todo fue fluyendo de a poco para ser hoy un vínculo fuerte entre ambos, Larsa y Marcus buscan darles herramientas a las parejas a la hora de abordar algún problema. “Vamos a hablar de una variedad de cosas. La vida, el amor, el sexo, nuestra dinámica personal”, explicó el ex basquetbolista universitario en una entrevista que junto a Larsa concedieron a E! News.

“Nos da una plataforma para despejar las dudas sobre muchos conceptos erróneos sobre nuestra relación y nuestros antecedentes. Solo queremos darles consejos y sugerencias sobre nuestras perspectivas a las parejas que tal vez estén experimentando lo mismo. Ese es nuestro objetivo”, agregó el actual CEO de un conocido local de venta de ropa deportiva.

El podcast de Larsa Pippen y Marcus Jordan

“Creo que había tanta información sobre nosotros que era inexacta y esto nos daría una plataforma en la que básicamente deberíamos dejar las cosas claras. Contarles a las personas quiénes somos y solo dales consejos”, destacó Marcus.

Sobre cómo se dio la relación, él confesó que “honestamente, estaba sucediendo tan rápido y tal vez incluso más rápido de lo que pensábamos. En realidad solo éramos amigos desde el principio y nos convertimos en una bola de nieve en esta relación comprometida”.

Además, reveló qué es lo que más le atrae de Larsa: “Lo que más me gusta es su alma joven, tiene un motor, es tan alegre, cariñosa, amorosa, divertida, hermosa. Hay tantas cosas que me encantan de ella que no puedo elegir sola una”.

Larsa no se quedó atrás y le dijo “siento lo mismo por ti, es una locura, sí, sabes que somos literalmente como gemelos, nos gustan las mismas cosas. Siento que nunca he conocido a nadie tan divertido, inteligente, lindo, creativo como tú, así que siento que nos hacemos mejores el uno al otro y me enamoré de eso”.

Marcus junto a su padre en su local de ropa deportiva (@heirmj523)

Luego Marcus habló de la relación que tiene con lo hijos de Larsa y si eso lo hace querer ser padre algún día. “Lo lindo de esto es que los niños más grandes son un poco mayores, y siento que cuando estás saliendo con alguien que tiene hijos y son jóvenes, entonces tal vez necesitas involucrarte un poco más o sabes poner tu opinión en la relación un poco más, y para mí soy más como una mosca en la pared; son grandes niños. Larsa dijo que ella es como la mejor amiga de ellos, así que hablan todos los días y siento que su relación con sus hijos realmente me inspiró para que algún día, cuando tenga hijos, quiero ser padre como ella”.

Jordan hijo también habló del asunto en una charla con The Messenger, y afirmó que “por ahora, definitivamente es una posibilidad. Creo que llegaremos allí, pero en este momento nos estamos divirtiendo, tomándolo día a día”.

Con el citado medio, Larsa les respondió a los que la acusan de ser una “cazafortunas” y sentenció que “siento que el tema del dinero es molesto”. Mientras que Marcus salió en su defensa y esgrimió que “es una mujer tan independiente e impulsada por su carrera. Lo tiene todo. Es el único comentario que tengo. Abstenerse de volver a comentar”.

Larsa Marie Younan (su nombre verdadero) trabaja en el reality show The Real Housewives of Miami (Las verdaderas amas de casa de Miami). Ella se separó de Scottie Pippen en 2016, se dieron otra oportunidad, hasta que se divorciaron en 2021 en buenos términos y cada uno también mantiene una buena relación con sus hijos. Con Marcus se conocieron en 2019 por medio de amigos en común y a fines de 2020 habrían comenzado a salir.

Pippen, que no tiene relación con Jordan padre, lo criticó en su libro titulado Unguarded (Sin Defensa), en el que reveló cómo fue su relación con Su Majestad, cuando ambos formaron una dupla histórica en los Bulls. La aparición de la serie The Last Dance no hizo más que dañar el vínculo. Y este romance le aporta un nuevo motivo de tensión.

