Revelaron cuánto dinero gastó en alcohol el Manchester City en la fiesta tras ganar la Champions y el desagradable accidente con el que terminó

Jack Grealish se transformó en uno de los personajes del fin de semana después de haberse consagrado campeón de la Champions League con el Manchester City. El delantero se desinhibió por completo para mostrar su faceta más descontracturada bebiendo una gran cantidad de alcohol en las horas posteriores a las celebraciones por el título, en las cuales también participó Julián Álvarez.

Te puede interesar: Del habano de Haaland a la celebración con una figura de la Fórmula 1: la fiesta privada del Manchester City tras ganar la Champions League

En las últimas horas, Ederson, figura de los Citizens bajo los tres palos, aclaró que el atacante británico “siempre aprovecha los días libres para hacer lo que sea”. El arquero de la selección brasileña se vio sorprendido en una rueda de prensa con la Canarinha cuando le consultaron sobre los excesos de su compañero del conjunto inglés y con mucha altura intentó bajar los decibeles: “Como cualquier periodista o empresario, él también necesita descansar y aprovechar al máximo el tiempo libre. Yo también, cuando puedo, me gusta tomar una copa de vino tinto con mis amigos”.

Sin embargo, cuando profundizó su hipótesis las sonrisas cómplices aparecieron entre los presentes. “Claro que el caso de Jack es un rollo aparte con el tema de las celebraciones. El que faltó fue Nathan Aké, porque no bebe alcohol. También hay otros jugadores que no beben, pero hicieron la excepción. Ruben Dias fue una de las excepciones, pero no salió bien: tomó dos chupitos y largó todo para afuera. Y por increíble que parezca fue todo encima del bolso de la madre de Jack Grealish”, cerró el arquero.

Te puede interesar: Un ex compañero de Grealish habló sobre su vida nocturna: “Una noche de fiesta con él es extremadamente salvaje”

Por su parte, el padre del delantero, Kevin Grealish, reconoció en una entrevista brindada a The Mirror que vio el recibo correspondiente a la factura de las bebidas que tomaron los campeones de la Orejona y según sus palabras el importe superaba las 47 mil libras esterlinas. “Y no era solo lo que había tomado Jack, que por cierto, él esa noche se fue a su casa temprano”, explicó.

En contraposición, el periódico The Sun señaló que el británico llevó a algunos de sus compañeros a continuar con los festejos a un club nocturno de Manchester. Allí volvió a prender la cámara y grabó un fragmento de la noche en el que también apareció el piloto de Fórmula 1 George Russell. La fiesta del sábado se estiró hasta altas horas del domingo y nuevas filmaciones lo retrataron bailando en una tarima junto al delantero noruego.

Te puede interesar: Problemas para caminar y un maratónico festejo repleto de alcohol: los videos de la celebración de Jack Grealish que recorren el mundo

“Una noche de fiesta con Jack es extremadamente salvaje”, reconoció su ex compañero Tyrone Mings, en diálogo con TalkSport. “Me he encontrado con él en vacaciones en el pasado, pero nunca me he puesto en la posición en la que he salido con él. Lo he visto en acción en el extranjero y muchas, muchas veces en este país y es impresionante”, reveló. Naturalmente, después de conquistar el trofeo más codiciado de Europa y hacer historia con los Ciudadanos, el goleador tendrá la excusa perfecta para justificar sus veladas nocturnas de fiestas y alcohol.

SEGUIR LEYENDO

Del habano de Haaland a la celebración con una figura de la Fórmula 1: la fiesta privada del Manchester City tras ganar la Champions League