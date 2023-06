La “decisión inamovible” de Shakira con Gerard Piqué en medio de los rumores de romance con Lewis Hamilton

Shakira y Gerard Piqué están divorciados desde noviembre de 2022

La ruptura de Shakira con Gerard Piqué sucedió a mitad de 2022, pero las esquirlas del divorcio producido en noviembre pasado continúan dejando un halo de tensión entre ambas partes. La artista se alejó de Barcelona para radicarse en Miami y el ex futbolista se mantiene enfocado en sus proyectos personales como la segunda temporada de la Kings League.

Te puede interesar: La incómoda reacción de Gerard Piqué cuando el Kun Agüero habló de Lewis Hamilton, a quien vinculan con Shakira

La distancia de los protagonistas entre sí dificulta en demasía el trato cotidiano con la madre de sus primogénitos, aunque en las últimas horas la mujer tomó un drástica medida para abandonar la comodidad de los Estados Unidos con el objetivo de acercar a Sasha y Milan a la figura paterna, quien está radicada en Cataluña en su rol de empresario para tomar control de la productora Kosmos.

La agencia de noticias internacional, Europa Press reveló que Piqué volvió a verse las caras con la cantante luego de que ella tomó la determinación de acompañar a sus niños de 9 y 11 años en el vuelo hacia España: “Hace días saltaba la noticia del cambio radical que hacía la artista. Sin saber el por qué, ha sido Shakira quien ha venido a España, coincidiendo con las vacaciones de sus hijos, para que el padre de estos pueda estar a su lado”.

Te puede interesar: Giro inesperado en la incipiente relación entre Hamilton y Shakira: aseguran que hay una tercera en discordia

Permanecieron bajo la tutela del hombre de 36 años durante más de dos semanas por el comienzo del receso veraniego. Esto sucedió después de los días que se tomó el ex defensor en compañía de su pareja, Clara Chía Martí en los Emiratos Árabes Unidos. La reportera Lorena Vázquez dio precisiones sobre el encuentro en el podcast Mamarazzis: “Piqué ha aprovechado al máximo la estancia de sus hijos en Barcelona y no se ha separado de ellos. La primera parte del periodo vacacional le correspondía a él y ha querido recuperar el tiempo perdido con sus pequeños. Su entorno nos asegura que han vivido el reencuentro con emoción”.

Shakira en el box de Mercedes apoyando a Lewis Hamilton y contenta por su segunda posición final

El desembarco de la estrella, ganadora de distintos galardones a lo mejor de la música, ocurrió en medio de los rumores por un posible romance con el piloto Lewis Hamilton. Ambos se han visto juntos en el Gran Premio de Miami, y hasta compartieron un paseo en yate. También se exhibieron en Barcelona, en ocasión del último Gran Premio de Fórmula 1, donde el hombre de Mercedes cosechó su segundo podio en el año, bajo la atenta mirada de la mujer que asistió al box de la escudería.

Te puede interesar: “Nunca llegarás a los pies de Shakira”, así fueron los ataques que sufrió Clara Chía en la calle

Los acercamientos entre uno de los máximos campeones de la categoría y la figura colombiana incomodaron a Gerard Piqué, algo que quedó en evidencia en un diálogo sostenido con Sergio Agüero en una de las tertulias de la Kings League, la liga de fútbol 7 con peculiares reglas y la participación de ex jugadores que hace furor. Sin embargo, trata de refugiarse en sus hijos y, según la última fuente mencionada, le pidió a la compositora sudamericana que se quede por unos días más para que puedan asistir al casamiento de su hermano Marc el próximo 24 de junio: “Me contaron que la artista no ha facilitado que los menores asistan a la boda de su tío”. “La decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella el día 19 de junio”, manifestó Vázquez.

El español tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos para llevar a los pequeños a su hogar después de un viaje muy especial, ya que ambos conocieron a la pareja de su padre, aunque no llegaron a convivir con ella en ninguno de los días que pisaron el país europeo. Este capítulo engrosa la serie que la ex pareja ha tejido a su alrededor y promete tener más episodios, ya que la artista ganó recientemente la estatuilla a Mujer del Año en los premios Mujeres Latinas en la Música de Billboard y en su discurso se despachó con una indirecta que tuvo un destinatario obvio: “Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. En el que he sentido, de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer”.

Seguir leyendo: