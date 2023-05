La divertida reacción del Kun Agüero a la romántica foto que publicó Gerard Piqué junto a su novia Clara Chía

La foto que publicó Piqué con su novia y generó la reacción del Kun Agüero

A casi un año de su escandalosa separación de Shakira, Gerard Piqué volvió a mostrar su amor por su actual pareja, Clara Chía Martí y el ex futbolista del Barcelona hizo su segunda publicación junto a la joven en su cuenta de Instagram. Fue parecida a la primera en cuanto a gestos de ambos y generó reacciones de los seguidores del ex defensor, entre ellos de alguien que fue compañero suyo en el Equipo Culé, Sergio Agüero.

En la imagen aparecen Piqué y Clara Chía, ambos con una tímida sonrisa, él con la misma pose de la foto que subió el 25 de enero pasado. Mientras que ella se muestra mirando al celular, buscando verse de la mejor forma para inmortalizar el dulce momento.

Piqué no suele tener una gran exposición en sus redes sociales y de hecho entre aquella publicación de principios de año y esta, solo hubo una hecha en marzo en la definición del título de la Kings League, el torneo de fútbol 7 con equipos de influencers, streamers y también ex futbolistas como el propio Kun Agüero e Iker Casillas, compañero de Piqué en le selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa disputada en Polonia y Ucrania en 2012.

La imagen se hizo viral y fue furor en las redes sociales. De momento figuran 1,2 millones de “me gusta” y más de 89 mil comentarios, entre ellos uno de Agüero, que en tono de broma le escribió a Piqué, “Opa”. A su vez, el Kun tuvo 550 respuestas.

El comentario de Agüero ante la publicación de Piqué (@3gerardpique/Instagram)

Tanto Piqué como Agüero se conocen mucho y tienen confianza. Tuvieron trato desde la época de ambos como futbolistas profesionales y el Kun, en Europa, jugó sus primeras cinco temporadas en España, en el Atlético Madrid, y tuvo varios duelo con el ex zaguero. Luego ambos fueron compañeros por unos meses en el segundo semestre de 2021 hasta que al ex delantero le detectaron una arritmia y debió colgar los botines. Por la Kings League la relación se mantuvo y suelen participar en vivo de streaming con debates junto a los otros dueños de los equipos.

En tanto que Piqué, quien se retiró en noviembre del año pasado, confesó la semana pasada que “hace seis meses que no hago deporte. Desde que me retiré. No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además nos pusieron un vestuario que para entrar tenías que pasar por el gimnasio… Era un mensaje como diciendo: ‘Toca una máquina’”, recordó Gerard Piqué.

Desde que dejó el fútbol el ex defensor de 36 años se volcó de lleno a Kosmos, su empresa organizadora de eventos y uno de sus logros más importantes fue la mencionada Kings League y también encaminó la futura Queens League, en la que jugarán mujeres.

Piqué es un emblema del Barcelona ya que ganó todo en el club azulgrana en el que también fue su capitán. Aparte de su actividad empresarial, está intentando resolver asuntos familiares, sobre todo después de lo que fue la caótica separación de la cantante colombiana Shakira, quien se marchó a Miami junto a los dos hijos que tienen en común.

Agüero aprovechó y comentó una foto de Piqué con su pareja

