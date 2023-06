La incómoda reacción de Gerard Piqué cuando el Kun Agüero habló de Lewis Hamilton, a quien vinculan con Shakira

Hamilton y Shakira en una de las salidas que compartieron con amigos; Piqué y el Kun Agüero

Luego de la escandalosa separación de Gerard Piqué, a Shakira la vinculan con Lewis Hamilton, multicampeón piloto de Fórmula 1. Los rumores están cimentados en algo irrebatible. Los encuentros que mantuvieron tanto en Estados Unidos (incluyendo un paseo en yate) como en Barcelona, en ocasión del último Gran Premio de la Máxima, alimentaron las versiones. Pues bien, este incipiente vínculo puso indirectamente nervioso al ex futbolista. Es que en medio de una de las tertulias de la Kings League, la liga de fútbol 7 con peculiares reglas y la participación de ex jugadores que hace furor, surgió el nombre del británico y el ex defensor no pudo ocultar su incomodidad.

“¿Es cierto, Kun, que en lugar de apoyar a Fernando Alonso o a Checo Pérez, apoyas a un piloto inglés?”, inquirió DJ Mariio, presidente de Ultimate Móstoles, al Kun Agüero. “Sí”, respondió, tajante, el ex delantero del Manchester City. “Muy bonito, muy bonito”, lo aguijoneó el influencer. “Yo sigo al que es el N° 1″, dijo sobre su amigo, ganador de siete títulos de la F1.

Fue ahí que intervino el hoy empresario. ¿Pero el N° 1 es inglés”, preguntó Piqué, ya moviendo rítmicamente una de sus piernas, en señal de inquietud. “¿El N° 1 es inglés para un argentino? Raro”, volvió a profundizar Dj Mariio, con quien Agüero mantuvo fuertes discusiones durante el Mundial de Qatar. “Soy fan de Hamilton, ¿cuál es el problema?”, replicó el ex punta ya sin demasiada paciencia.

La reacción de Gerard Piqué cuando escucha hablar de Lewis Hamilton

“Y está, ya está, es fan de Hamilton, ya está, qué pasa”, le puso fin a la puja Gerard, sin dejar de mover ansiosamente su pierna derecha y abriendo y cerrando su mano izquierda. Si bien están divorciados desde noviembre de 2022, los roces entre el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y la cantante se sostienen, ya sea por la crianza de sus hijos, Milan y Sasha; o por las letras de las canciones de la artista, que hacen alusión a la ruptura; o los las imágenes y gestos de Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martí.

El affaire Hamilton suma un nuevo elemento. Durante una rueda de prensa el sábado 3 de junio y en medio de los rumores de una vínculo con Shakira, el piloto señaló que estaba interesado en “encontrar una latina” para que se convierta en su pareja. Sus palabras, como no podía ser de otra forma, fueron interpretadas en las redes como una indirecta para la colombiana. Es que los medios europeos advierten que “se están conociendo”. Mientras tanto, el tema sirvió para el debate en la tertulia de la Kings League, en la que suelen tratar tópicos que pueden incomodar o generar chispas entre los participantes, incluido el mismísimo Piqué.

