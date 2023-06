El detrás de escena del nuevo encuentro entre Shakira y Lewis Hamilton en Barcelona: “Piqué ya no importa”

Shakira en el box de Mercedes apoyando a Lewis Hamilton y contenta por su segunda posición final

Este fin de semana Shakira y Lewis Hamilton se volvieron a ver y fue en el Autódromo de Catalunya que fue sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 por la séptima fecha de la temporada. La cantante retornó a Barcelona luego de su escandalosa separación de Gerard Piqué y estuvo en el box de Mercedes. Le trajo suerte el piloto inglés, que logró su segundo podio en el año y fue segundo detrás del ganador Max Verstappen (Red Bull). Luego ambos volvieron a verse en una reunión con amigos.

Te puede interesar: Madre de Gerard Piqué es blanco de críticas tras el regreso temporal de Shakira a Barcelona

Es el tercer encuentro público entre la artista sudamericana y el séptuple campeón mundial de F1, quienes ya se reunieron en el Gran Premio de Miami, ciudad a la que se mudó Shakira y sus dos hijos, Sasha y Milán. Después de la carrera norteamericana la cantante y compositora se juntó con Hamilton en un restaurante y compartieron una cena junto a otros amigos en común.

Lo mismo pasó pocas horas después en un paseo en yate que disfrutaron, y esta vez pasó algo parecido. Para muchos fue una sorpresa verla a Shakira otra vez en Barcelona, pero en realidad fue un viaje programado que tuvo y que incluyó una escala en Barranquilla antes de volar hacia España.

El posteo en el autódromo

Es que ella tenía una reunión programada con su abogado, Pau Molins, quien lleva su defensa en la causa por una supuesta deuda con la Hacienda que es la agencia tributaria de Barcelona. Se la acusa de haber incurrido en un fraude fiscal por 14,5 millones de euros (15,4 millones de dólares). El juicio se llevará a cabo en noviembre.

Te puede interesar: Shakira acompañó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de España en medio de los rumores de romance

Sin embargo, más allá del proceso judicial, Shakira y lejos de verse preocupada por ese caso, aprovechó para disfrutar de unos días de vacaciones ya que dejó a sus hijos junto a su padre, Piqué y ella se distendió en diversos eventos aparte de la carrera de F1, en la que sonrió y se la vio muy alegre cada vez que las cámaras la enfocaron en el box de Mercedes, que es la escudería de Hamilton.

“Es bueno estar de vuelta en Barcelona”, escribió en su cuenta de Instagram, en la que se la ve en el sector VIP del autódromo catalán. A un año de la ruptura de la relación con Piqué, ella ya dejó atrás al ex futbolista según informó Vanitatis. “Gerard quedó atrás”, le dijo una fuente al citado medio español. “Shakira es mucho más lista de lo que cualquiera se puede imaginar, mucho más lista que cualquiera a quien hayas conocido”, agregó la misma voz.

Shakira y Hamilton junto a unos amigos en Barcelona (@mustafathepoet)

“Si ha venido a Barcelona no es ni para dejar a sus hijos ni para acompañarles, los niños están acostumbrados a volar y además tenía que ir Gerard a buscarlos”, explicó el mencionado testimonio. Además, no se sabe si Piqué estaba al tanto de este viaje, lo cierto es que tuvo que arreglárselas para ir a buscar a los niños. “Es que da igual, Gerard ya no importa”, insistió.

Te puede interesar: Lewis Hamilton lanzó indirecta a Shakira diciendo que busca “novia latina”

Al ser una celebridad de primer nivel los movimientos de Shakira son un imán y luego de la carrera en Catalunya compartió otro rato junto a Hamilton y ambos aparecieron juntos en una foto que publicó el poeta, cantante y compositor canadiense-sudanés Mustafa. Fue en un restaurante de comida japonesa en el que también estuvieron junto otros amigos.

Sin embargo, el piloto de 38 años de momento solo tendría una buena relación con la cantante de 46. “Con Hamilton son amigos desde hace tiempo, la gente no sabe cuántos amigos tiene Shakira y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían”, aclaró la fuente consultada por Vanitatis, aunque hay que ver si se trató de una maniobra de despiste para encubrir un vínculo floreciente.

A la artista colombiana también se la vio acompañada en la carrera de Miami del actor Tom Cruise (60) y se la vinculó con el basquetbolista Jimmy Butler (33), de los Miami Heat. Sin embargo, afirman que “Shakira está en el mercado, pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el de la NBA, tiene fichado a un músico. Por ahora es todo lo que se puede saber”.

Seguir leyendo: