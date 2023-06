Habló el fanático chino que invadió para abrazar a Messi y criticó a la seguridad: “No son competentes”

El hincha que invadió el campo de juego para abrazar a Lionel Messi

Una de las imágenes que dejó el triunfo de l Argentina ante Australia en Beijing fue la imagen de un fanático chino que saltó al campo de juego durante el segundo tiempo para abrazar a Lionel Messi y que, poco después, fue atrapado por la seguridad del recinto que lo retiró del lugar. Una vez terminado el encuentro, el joven habló sobre lo que vivió y pidió disculpas al reconocer que no fue correcto lo que hizo.

“En la zona de la grada donde yo estaba había huecos de seguridad evidentes, así que bajé corriendo”, comentó emocionado y bastante agitado en un video que se viralizó en redes sociales. “Esta vez abracé a Messi, pero no tuve la oportunidad de conseguir un autógrafo. Me di cuenta de que mi forma física es buena, así que después de abrazar a Messi, corrí hacia (Dibu) Martínez”.

Este fanático logró abrazar a su ídolo y chocarle la mano al arquero de la selección argentina, antes de ser reducido por más de cinco agentes de seguridad privada, a quien incluso criticó por su accionar: “Por supuesto, también espero usar mi caso para decirle al personal de seguridad que su trabajo no es competente y me dio esa oportunidad. Habrá muchas competencias internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejore sus capacidades de seguridad”.

Curiosamente, anticipó que su amor por La Pulga no lo detendrá fácilmente porque tiene planeado viajar a los Estados Unidos para verlo jugar en su nuevo equipo, Inter Miami, con el que aún no ha firmado contrato pero que pronto acordará los términos de su arribo: “La próxima vez quiero ir a Miami y pedirle un autógrafo a Messi. Pero no me precipitaré al campo y repetiré el error de hoy, es un mal ejemplo, pido perdón a todos”. En este sentido, agregó: “Me disculpo por mi comportamiento de entrar corriendo al estadio, pero soy fanático de Messi. Me gustaría tomarme una foto y obtener el autógrafo de Messi”.

Lo cierto es que si bien no pudo conseguir una selfie, sí pudo obtener varias fotos, porque la secuencia de imágenes suyas corriendo hacia el Diez han dado vuelta al mundo, sobre todo por su rostro de felicidad pese a ser arrastrado por los agentes de seguridad.

La secuencia de imágenes del fanático con Messi:

