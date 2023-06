Juan Román Riquelme anunciará su partido despedida en la Bombonera: cuándo sería y la invitación a Lionel Messi

El sueño de Riquelme es que Messi esté presente en su partido homenaje

El partido despedida de Juan Román Riquelme será anunciado oficialmente hoy: el ídolo y actual vicepresidente xeneize confirmará en una conferencia de prensa a las 19:30 que el mismo se llevará a cabo en la Bombonera el próximo domingo 25 de junio. El gran anhelo del emblemático futbolista azul y oro es que participe del evento Lionel Messi, invitado de lujo, que el día anterior participaría en Rosario de la despedida de Maximiliano Rodríguez.

“Mi partido despedida lo vamos a hacer. Veremos si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en la Bombonera. Veremos si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido y disfrutar con nuestros hinchas”. La declaración de Juan Román Riquelme fue a principios de este año y su postergado encuentro homenaje se hará realidad.

Desde el club mantuvieron el hermetismo desde hace meses y, a diez días del match, tomó forma un evento que promete amontonar estrellas internacionales que supieron compartir campo de juego con Riquelme tanto en la selección argentina como en Barcelona y Villarreal (además de Boca, claro está). Se mencionó además que será una especie de lanzamiento formal pensando en las elecciones de diciembre. En las próximas horas quedará definido el horario, qué señal televisiva lo transmitirá y cómo será la venta de entradas.

El calendario le permitirá a Román hacer un paréntesis en medio de las competiciones del primer equipo ya que Boca disputará la Fecha 21 de Liga Profesional ante Godoy Cruz en Mendoza el jueves 22 de junio, el siguiente fin de semana estará libre y la actividad oficial la retomará en Libertadores el jueves 29/6, en la Bombonera, para cerrar su participación en el Grupo F frente a Monagas de Venezuela. Con la clasificación a octavos del certamen continental consumada ahora habrá espacio para la celebración.

Así como Messi, otros ex compañeros de Riquelme que integran la selección argentina serían invitados al evento

El máximo sueño de Riquelme es ver tirando paredes a Lionel Messi con su hijo Agustín en el campo de juego de la Bombonera. Román intercambia mensajes frecuentemente con el rosarino, que acaba de decidir que jugará en Inter Miami. Hace algún tiempo el capitán de la selección argentina había afirmado que si las fechas se lo permitían, asistiría con gusto al partido despedida de su ex compañero en la Albiceleste. La agenda de Leo es lo que ponía en duda su presencia, ya que al margen de su convocatoria con Argentina a la gira amistosa por Asia, el 24 de junio es su cumpleaños (mismo día que el de Román) y fue invitado al partido despedida de Maxi Rodríguez en cancha de Newell’s. En teoría, el capitán argentino volvería antes de lo pautado de su periplo por suelo asiático para presenciar ambas citas en Argentina.

Para 2022, Riquelme estaba completamente decidido a llevar a cabo su homenaje: “A veces tengo muchas ganas de hacerlo y otros días digo que no, que voy a esperar un poquito más porque será la última vez que entraré a la Bombonera vestido de futbolista”. El Mundo Boca iba a movilizarse y organizar su logística para realizar el partido despedida de su máximo ídolo entre la final del Mundial y fin de año, pero el título obtenido por Argentina en Qatar contra el plan inicial y la imposibilidad de que Messi acudiera a la cita le restó entusiasmo al propio Riquelme. Además, Román se había puesto manos a la obra para darle forma a su agrupación política “Soy Bostero”.

Román había llegado a un acuerdo con Daniel Angelici para utilizar la Bombonera a fines de 2019, justo cuando se llevaron a cabo las elecciones en el club. De hecho el evento se había anunciado por redes sociales, los tickets ya habían sido mandados a imprimirse y estaba la indumentaria lista para los dos equipos que protagonizarían el match. Pero cuando el ídolo se decidió a participar activamente en los sufragios con la lista de Jorge Amor Ameal, todo se postergó casi con obviedad.

Extraoficialmente Román había fijado la mitad del año 2020 para sacarse las ganas de patear en la Bombonera otra vez, pero la pandemia del coronavirus impidió la actividad en todos los rincones del planeta. Incluso el vicepresidente xeneize había barajado aguardar por la culminación de la Copa América para que sea posible la invitación a Messi, que por ese entonces estaría en receso con el Barcelona en Europa. El destino volvió a patear el sueño por el que también tuvo que desistir en 2021, puesto que recién para fines de ese año el público comenzó a volver paulatinamente a las canchas.

La última vez que Riquelme jugó frente a las cámaras fue en cancha del Villarreal hace algunos meses

“No sé si me animo a ponerme el pantalón corto de nuevo. Fue muy lindo lo de Villarreal, eso me dio ganas para ver si cerramos el capítulo con los hinchas”, fue una de las últimas frases con las que Riquelme hizo referencia a la realización del último encuentro que lo verá con la azul y oro en cancha. Lo que todavía no trascendió es la lista de invitados: la coyuntura hará que algunos falten o no se sientan del todo cómodos en vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en Boca en diciembre próximo.

En el lanzamiento de la plataforma política del candidato opositor Andrés Ibarra, impulsado por Mauricio Macri, estuvieron algunas glorias y ex compañeros de Riquelme mientras que otros brindaron su apoyo a la distancia con un video que se reprodujo en pantalla gigante. Martín Palermo, los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, el Pato Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi y Diego Cagna fueron algunos de los pesados nombres que se involucraron con el aparato opositor que competirá con Riquelme. Ninguno brindó un discurso vinculado al plano político, pero su mera presencia en un acto de esta envergadura marcó una pauta.

En principio, Riquelme no hará diferencias ni discriminará a la hora de invitar a sus ex colegas xeneizes pese a haber mantenido algunos cortocircuitos en el último tiempo (por caso, Battaglia y Schiavi le apuntaron por algunas cuestiones). Aprovechando el receso en Europa traería a la Bombonera a varias figuras internacionales con las que compartió plantel durante su estadía en Barcelona y Villarreal. Por lo pronto, en Brandsen 805 parece que habrá fútbol del bueno.

