Las revelaciones de Sebastián Battaglia: el nulo diálogo con Riquelme en Boca, la situación del micro en la Bombonera y su fuerte cruce con Almendra

Sebastián Battaglia habló sobre su paso en Boca

Sebastián Battaglia, antecesor de Hugo Ibarra en la conducción técnica de Boca Juniors, realizó un breve repaso de lo que fue su ciclo como DT que finalizó después de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 ante Corinthians, tras la fatídica tanda de penales en la Bombonera. Su relación con el Consejo de Fútbol y particularmente con Juan Román Riquelme, la incómoda situación del micro que le tocó vivir y la decisión de separar del plantel al juvenil Agustín Almendra, fueron algunos de los tópicos a los que se refirió como invitado en TyC Sports.

EL CONSEJO DE FÚTBOL Y RIQUELME

Battaglia contó que su diálogo con Riquelme fue casi nulo

· “Con el Consejo teníamos diferentes pensamientos y charlas de fútbol en donde uno piensa una cosa y otro, otra. Es con lo que hay que convivir. Con Román hablaba poco. Yo no soy ningún desagradecido ni mucho menos, sé que tuve la posibilidad de dirigir y pienso que podría haber sido de otra manera mi paso, no tan tormentoso, pero es lo que tocó, es un aprendizaje”.

· “Hubiese sido mejor hablar más con Román, pero se dio de esa manera. Hablaba mucho más con los del Consejo (por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado). Uno puede tener un pensamiento y el otro, otro, pero lo importante es confiar. Relajarte y confiar en el que está al frente del equipo”.

· “Los muchachos del Consejo fueron los que me comunicaron que no iba a seguir siendo el técnico de Boca, no Román”.

El día que Riquelme hizo bajar del micro a los jugadores para hablarles en el vestuario

· “Empatamos con Godoy Cruz y el equipo no me gustó nada. Suspendí la conferencia y se dijo que iba a renunciar. No me gustó el desorden y la locura que había tenido el equipo ese partido, fui claro con mis jugadores y les dije que lo que menos quería de mi equipo era eso. Lo entendieron muy bien y a partir de ahí las cosas se encarrilaron”.

· “Con Román hablábamos poco de fútbol. Hubo diferente situaciones que fueron incómodas. La del micro fue una de ellas, sin dudas. Pero se charló y a partir de ahí intentamos seguir de la mejor manera”

· “Yo estaba en la conferencia de prensa. Si hubiera estado en el micro, no bajaba. Pero el mensaje de Román en el vestuario no fue malo, yo estuve presente. No fue la mejor manera de actuar, pero el mensaje de Román fue muy bueno. Quizás el momento no era el indicado. ¿Si me arrepiento de mi frase después de pasar a la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors? No”.

El juvenil que quedará libre en junio le faltó el respeto en una práctica y fue separado del plantel de Boca a principios de 2022

· “Lo que se vivió ese día no lo viví nunca ni como jugador ni como entrenador”.

· “Como cabeza de grupo tuve que tomar una decisión porque es el trabajo que me correspondía. No fue nada feliz lo que se vivió, pero era la decisión que tenía que tomar. Me intentaron convencer de que diera marchar atrás porque es patrimonio del club y fue difícil, pero no podía volver a incluirlo por el vestuario y por respeto. Agustín es un enorme jugador, pero en ese momento se equivocó”.

· “Nunca me pidió disculpas, no volví a hablar con él para nada. Me dio tristeza porque es un gran jugador, tiene un gran futuro, pero lamentablemente como cabeza de grupo tenés que tomar una decisión y ser justo con todos. Ojalá estas cosas le sirvan para aprender y para su carrera, que hoy está medio indecisa”.

· “¿Si hubiera pensado en renunciar si no respetaban mi decisión de separar a Almendra del plantel? Sin dudas. No iba a ser fácil seguir de esa manera. A mí no me pone feliz la decisión que tomé, pero no me fue difícil tomarla”.

LA PELEA DEL PLANTEL POR LOS PREMIOS Y SU SALIDA DE BOCA

Battaglia fue echado por el Consejo de Fútbol xeneize tras quedar eliminado en octavos de final de la Libertadores 2022

· “Es una situación que debió estar resuelta mucho tiempo antes, no previo a jugar una serie de octavos de Libertadores. No se perdió por eso, el jugador siempre quiere ganar por su prestigio, la Copa y la camiseta de Boca. Pero lo mejor es estar tranquilo de la cabeza y pensar solo en jugar y rendir. Esta situación se extendió demasiado y se llegó a ese punto”.

· “En un momento encontramos una manera, una forma de tener un funcionamiento que nos llevó cierto tiempo. Lamentablemente la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo. Me hubiese gustado cumplir con mi contrato y terminar con mi trabajo que, a mi manera de ver, fue de forma correcta. Se pensó que no era así y se eligió por el cambio”.

· “No me arrepiento de mis declaraciones después de Corinthians. Me hicieron una pregunta (sobre los refuerzos que no habían llegado) y yo respondí algo específico, solamente eso. Si herí a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir. No sé por qué me fui. Si fue esa la razón (sus dichos en la conferencia) o si fue deportiva. Nunca quedó claro”.

· “¿Si me pareció poco serio que me despidieran en una estación de servicio? Se dio de esa manera, no hay que ahondar en detalles. Quedaba cómodo para los dos seguramente. Hoy ya no estoy más en el club, pero el día de mañana aconsejaría que fuera de otra manera”.

OTRAS FRASES DE SEBASTIÁN BATTAGLIA

Seba tuvo varios sondeos de clubes y mantiene la idea de dirigir (REUTERS/Agustin Marcarian)

· “Boca no viene teniendo buen funcionamiento o tuvo rendimientos bajos, pero tiene con qué mejorarlo. Depende solo de Boca”

· “Los hinchas que me cruzo me agradecen no solo por lo que hice como jugador sino también como técnico. Pareciera que siempre el objetivo principal es la Libertadores, pero el hincha vio el trabajo que se venía haciendo y lo que había mejorado el equipo”

· “Cómo no voy a querer dirigir de vuelta a Boca, para mí es mi casa. Quiero que le vaya bien y logre cosas. ¿Si cambiaría algo para volver con esta dirigencia? No solo tengo que cambiar yo. Hay cambiar cosas, sí, pero no solo yo. No soy perfecto, pero todos deberíamos cambiar y aprender de lo que se hizo mal”

· “Me saqué una foto con Andrés Ibarra (dirigente opositor) porque fui a un evento solidario por la enfermedad ELA y estaba ahí. Después empezaron las vinculaciones políticas y especulaciones. ¿Si participaré de las próximas elecciones? Hoy por hoy mi idea es dirigir”

