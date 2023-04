Maxi Rodríguez confirmó que invitó a Lionel Messi a su partido homenaje en cancha de Newell’s

Finalmente la despedida de Maximiliano Rodríguez se llevará a cabo el próximo 24 de junio en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio en el que brilló con la camiseta de Newell’s Old Boys y en el que podría presentarse Lionel Messi. Así lo confirmó la Fiera, que en la conferencia de prensa de la presentación del evento anunció que el astro del fútbol mundial que cumple años ese mismo día fue invitado (al igual que Marcelo Bielsa).

“Fue un poco por casualidad. Teníamos la fecha puesta para una semana antes pero justo habrá Fecha FIFA y tuvimos que correrla. Planificando todo nos dimos cuenta de que era el cumpleaños de Leo también y la fecha de aniversario de mi gol a México en 2006. Para evitar preguntas, les digo que van a estar todos invitados, mis amigos, compañeros, actores y jugadoras también”, aclaró Maxi al respecto.

Y sobre la posibilidad de que Leo visite el Parque Independencia, completó: “Hay gente que va confirmando, pero puede pasar que a último momento se caigan o se sumen. Leo es uno de los invitados, es una fecha especial porque es el cumpleaños de él. Las expectativas son las mejores, uno va a querer que esté, pero tanto él como el resto irán definiendo cuando se acerque la fecha del partido. Tanto Leo como todos van a tratar de hacer el esfuerzo por estar”.

Leo Messi y Maxi Rodríguez forjaron una amistad en su época como futbolistas de la selección argentina

Durante el acto de presentación estuvieron presentes junto al ex jugador leproso el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien le obsequió una camiseta de la Selección con las tres estrellas, el dorsal 11 que lo caracteriza y su nombre, y el de la institución rojinegra, Ignacio Astore. “Nunca soñé todo lo que vino después de que debuté. Toda esa película nunca me la imaginé. Siempre soñaba con jugar en esta cancha al menos un partido. Todo lo que vino después fue una película extraordinaria”, expresó Rodríguez al borde de las lágrimas.

Más tarde, el protagonista principal adelantó que estarán presentes integrantes del equipo que fue campeón mundial Sub 20 en 2001 y otras personalidades vinculadas al seleccionado nacional. Ya confirmaron su participación Nacho Scocco, el Pupi Zanetti y Juan Pablo Sorín, entre otros. “Los entrenadores no van a ser Lionel Scaloni y Gabriel Heinze, vamos a intentar que jueguen un rato por un tema de edades. Los técnicos van a ser José Pekerman, que para mí fue un padre y uno de los mejores entrenadores que tuve más allá de lo profesional como persona, y el otro es el Tata Martino, al que le pregunté si se animaba a jugar un rato. Total, con un pase, soluciona todo, pero no quiere”, dijo. En tanto, amplió la invitación a Marcelo Bielsa, primer DT que lo convocó a la Selección Mayor.

Otra de las presencias estelares será la de Sergio Agüero, amigo de Maxi: “El Kun que haga lo que quiera. Si quiere jugar, que juegue. Si no, que haga streaming o esté en el banco”. Y por último, bromeó por la inclusión de los humoristas Pablo y Pachu, que lanzaron un divertido spot para anunciar el evento: “Veremos si vienen porque no están en estado. Esperemos que se preparen físicamente para estar, ja”.

