Explosivas declaraciones de Schiavi: de “Ibarra nunca quiso ser técnico” a “Riquelme no me atendió cuando me echaron de Boca”

Schiavi fue muy duro con Ibarra: "Nunca quiso ser técnico"

Rolando Schiavi fue muy duro con Hugo Ibarra y Juan Román Riquelme, ex compañeros en Boca Juniors. El Flaco aseguró que el actual DT del Xeneize “nunca quiso ser técnico” cuando integró su equipo al frente de la Reserva. Sobre su salida del club, se mostró dolido “por las formas”, aunque lo entiende porque así es el fútbol. Sin embargo, arremetió contra el vicepresidente: “Quise tener una charla con Román después que me echaron y dijo que no”.

“Ibarra me acompañó cuatro años en la Reserva. Era el segundo ayudante porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó, por eso elegí a Bracamonte y luego sumé a Pobersnik. Él (Ibarra) prefería ver las cosas desde otro lado”, reveló Schiavi en diálogo con Equipo F de ESPN.

Y agregó: “Hay que preparase, no sé si está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil, seguramente los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo en el momento que estuve te digo que nunca quiso ser técnico, por eso me sorprende. Por ahí en estos dos años cambió de parecer, pero siempre digo que hay que prepararse. Cuando arranqué me costó y por eso hacés cursos y te preparas de otra manera. Él no quería dirigir. Battaglia en cambio había sido DT de Almagro, fue ayudante de campo de Falcioni en Banfield... tuvo otro recorrido. Y sí quería ser técnico, después pasó lo que pasó, pobre Seba”.

El Flaco dijo que muchos de los jugadores que están hoy debutaron con él en Reserva, pero advirtió que con 21 años no tienen edad para estar ahí, sino en Primera. Y además reconoció que no se ve como DT de Boca actualmente. “En este escenario no, por el escenario porque no veo las cosas claras. Cuando sos técnico te gustaría tomar las propias decisiones y hacer lo que te parezca en el campo. Escuchando opiniones, pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo. No me dejaría armar un equipo y todo lo otro. No sé si pasa eso con Ibarra, lo digio por lo que uno ha visto en este tiempo y no me gustaría vivir”.

En relación a su salida de Boca Juniors, no dudó. “A mí me echaron. Me fui re tranquilo, tengo paz. No me gustaría estar ahí, me gustaría estar en Boca, sí, por todo lo que es y uno está acostumbrado por los seis años como jugador y los cuatro que estuve como DT de la Reserva. Quise tener una charla con Román después de que me echaron y dijo que no”. Y volvió a arremeter contra Ibarra: “Fue puesto por el Tano Angelici no por mí. Con él no llegué a hablar de fútbol, no sé cómo piensa. Ibarra hizo la campaña con Angelici, era íntimo amigo del Tano Angelici y después bueno...”.

Otras frases de Schiavi:

La pelea Benedetto-Zambrano :

“Me sorprendió, no era el momento. Hoy como está todo sale a la luz rápido. Creo que fue un tema de impotencia por lo que pasó en la cancha que por un problema entre ellos. Fue una locura ver eso. No sé qué llevó a esa instancia para que Pipa reaccionara de esa manera y que pase lo que pasó. Lo que hicierone está mal, la camiseta de Boca está muy por encima de todos, de los jugadores, el Consejo, dirigentes... Eso pasa mucho en los entrenamientos”.

La salida de Izquierdoz y la interna del plantel :

“Lo echaron a Izquierdoz y quedó Pipa (Benedetto) y Rojo. Izquierdoz era un líder positivo, un buen líder, se tuvo que ir por defender a los compañeros”.

“Sigue suspendido Almendra. Pasan cosas cuando tenés que pelear premios y cosas importantes no es fácil. Me ha tocado enfrentar a presidentes y vicepresidentes pesados donde se te platan y quedas expuesto. Si no encontras una repsuesta positiva te cortan la cabeza, es así de simple. Hoy le pasó al Cali (Izquierdoz), le debe estar pasando a Pipa y a Rojo, que tienen que pelear el premio a los comapñeros, plantarse al Consejo y pedir algo. Todos fueron capitanes de equipo (los del Consejo), la sensibilidad es distinta. Debería ser más fácil entenderse”.

Su salida de Boca Juniors :

“Me fui triste, enojado no porque uno conoce cómo es esto. Viene gente nueva y es ovbio que hayan cambios y es normal que elijan a su gente. Me fui triste por cómo se dio todo, de la forma, no me merecía la forma que me fui”.

El presente de Tevez y Gago como entrenadores :

“A Rosario Central no puedo ir por mi pasado en Newell’s, pero soy muy amigo de Carlos. Hay que estar preparado y te tiene que agarrar en el momento, no sé si me sumaría con él, tengo buena relación”.

“Gago me gusta muchsimo como técnico. Sabe lo que quiere dentro de la cancha y lo expone cada fin de semana. Tiene una idea clara de cómo jugar. En un futuro lo veo como DT de Boca, hay que hacer carrera, pero sí”.

