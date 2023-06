Así reflejó la prensa internacional la histórica conquista de Manchester City en la Champions: “Guardiola toca el cielo”

Manchester City ya tiene el título de Champions League que soñaba y perseguía. Un tanto del español Rodri en el minuto 68 permitió al equipo inglés romper la maldición que le atormentaba en Europa y derrotar este sábado en la final de Estambul al Inter de Milán por 1-0.

Te puede interesar: El show de Agüero en la previa de la final de la Champions: la chicana a Lautaro Martínez y los chistes sobre Messi con Guardiola

En un duelo en el que el City, claramente favorito, sufrió lo indecible y perdió a su cerebro Kevin de Bruyne por lesión en la primera parte, el técnico Pep Guardiola pudo ganar también su primera Orejona lejos de Barcelona, donde había logrado los títulos en 2009 y 2011. Además, su equipo logró un triplete histórico, tras hacerse con al Premier y la FA Cup, emulando al Manchester United que lo consiguió en 1999.

Semejante noticia fue reflejada por la prensa internacional que eligió caminos diversos para contar lo ocurrido en Estambul. En España se rindieron directamente ante los pies del estratega español, poniéndolo como la gran estrella del equipo y principal artífice de la conquista junto con Rodri. “Guardiola toca el cielo”, escribió Marca.

Te puede interesar: Los memes de la consagración de Manchester City en la Champions League: Julián Álvarez en el centro de las bromas

En Italia, lógicamente, hubo títulos apuntados al lamento porque el Inter no logró alzarse con el título, pero destacaron la gran actuación del equipo de Inzaghi que pudo haber ganado el partido. Pero nadie fue más allá del sitio alemán Bild: “Un drama milimétrico le salva la olla a Pep”, tituló en referencia a las chances que el Inter tuvo y, por centímetros, no terminaron con la pelota dentro del arco.

Contrario a la euforia de los tabloides británicos, “Los vecinos ruidosos finalmente tiraron la casa abajo”, tituló Daily Mail. Por su parte, The Sun optó por: “Hacedores de la historia”.

Te puede interesar: La vitrina de Pep Guardiola: el ranking de los más ganadores de la historia y los títulos de la discordia

Guardiola celebró la conquista desde Turquía: “No podía pasar de otra manera, lo sabíamos. En la primera parte estábamos nerviosos. Teníamos que tener paciencia. Esta competición puede ir para un lado o para otro, pero estábamos ahí y estaba escrito en los astros, el trofeo es para nosotros”,

Pero el héroe del City fue Rodri. El exjugador del Villarreal y Atlético Madrid, no se prodiga en marcar goles. De hecho solo había marcado uno esta temporada, también en Champions, en cuartos contra el Bayern Múnich. “No me lo creo. Es impresionante por cómo se ha dado el partido. He estado horrible en la primera parte. Me ayudó y animó Pep Guardiola (en el descanso). Tenía que cambiar la mentalidad”, declaró tras el partido.

Las portadas de los medios internacionales:

Corriere (Italia)

La República (Italia)

AS (España)

"Rodri quebró la resistencia del Inter y le dio a Manchester City un triplete histórico", The Guardian (Inglaterra)

Bild (Alemania)

The Telegraph (Inglaterra)

Le Parisien (Francia)

"Hacedores de la historia", The Sun (Inglaterra)

"Inter, qué pena. Juega a la par del City, pero la Champions es de Guardiola", La Gazzetta Dello Sport (Italia)

Mundo Deportivo (España)

Marca (España)

"Los ruidosos vecinos finalmente tiraron la casa y convirtieron una esquina de Turquía en un delirante puesto avanzada de Manchester... El hermoso City de Pep Guardiola finalmente ha conquistado Europa", Daily Mail (Inglaterra)

Seguir leyendo: