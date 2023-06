Las perlitas del equipo ideal de Zlatan Ibrahimovic: del inesperado elogio a Messi al futbolista que tachó de su lista

Zlatan Ibrahimovic con la camiseta del AC Milan, su último club. El sueco se retiró a los 41 años (REUTERS/Daniele Mascolo)

Tras una larga y exitosa carrera en el fútbol, el sueco Zlatan Ibrahimovic colgó los botines a los 41 años. La emotiva ceremonia realizada el pasado domingo en el estadio del Milan confirmó la magnitud de su figura y la huella dejada en el deporte más popular del mundo. El delantero que pasó por Ajax, Inter, Barcelona, PSG y Manchester United publicó su autobiografía “Soy Zlatan”, en la cual relata al detalle cuestiones relacionadas a su trayectoria y vida personal.

Uno de los tópicos más esperados por los lectores fue el equipo ideal que eligió el nacido en Malmö, selección de puño y letra que volvió a hacerse viral en las últimas horas. Ibrahimovic se basó en compañeros y rivales para armar su 11 preferido, con los cinco suplentes. Además, dejó una definición para cada uno de los elegidos. En la delantera aparece Lionel Messi, con quien compartió plantel en Barcelona en 2009 y 2010. “Es un jugador de PlayStation, el mejor de todos los tiempos”, definió al rosarino. El otro atacante predilecto es el brasileño Ronaldinho, al que catalogó como “un genio”. Obviamente, el tercer delantero no es ni más ni menos que el mismo Zlatan.

Pasando al equipo, de atrás para adelante, en el arco hay una eminencia, Gianluigi Buffon. El italiano es “el arquero más fuerte del mundo”, según el sueco. En el banco de los suplentes, Zlatan había elegido al español David De Gea. Sin embargo, prefirió tacharlo de su cuaderno para cambiarlo por el brasileño Julio César, ex Inter.

La defensa del sueco está conformada por Liliam Thuram (”cada entrenamiento era una final del mundo”), Thiago Silva (”Un Ibra en la defensa”), Alessandro Nesta (”Siempre la decisión correcta”) y el brasileño Maxwell (”Elegante”). En el mediocampo, Patrick Vieira (”Una mula”), Xavi Hernández (”Míster Perfect”) y el checo Pavel Nedved (”El profesional más serio que vi”).

Las anotaciones del cuaderno de Zlatan Ibrahimovic en el cual escribió su equipo ideal

¿Sus suplentes? Julio César en el arco, Fabio Cannavaro en la zaga, Andrés Iniesta, Gennaro Gattuso y Clarence Seedorf como mediocampistas.

Ibrahimovic nació el 3 de octubre de 1981 en Malmoe y se crió en el barrio marginal de Rosengard, en el que vive un alto porcentaje de inmigrantes, muchos de ellos provenientes de Europa oriental. Su padre, Sefik, albañil y encargado de mantenimiento, es de origen bosnio-musulmán y emigró a Suecia en 1977, mientras que su madre, Jurka Gravic, católica croata de ascendencia albanesa, llegó en la misma condición. Se conocieron en Suecia.

Las condiciones socioeconómicas durante su infancia fueron muy duras y lo marcaron, desde una baja estatura, nariz larga y un ceceo que determinó que se sintiera humillado por el entorno al punto de necesitar un tratamiento con una foniatra, hasta el acostumbramiento al permanente robo de bicicletas (especialmente por las noches) desde que alguien le quitó la suya, una BMX heredada de su hermanastro Sapko (nacido en Bosnia en 1973) a la que llamaba “Fido Dido” (dibujo animado de un chico terrible con los pelos de punta). Ni su padre, casi siempre desinteresado, que acudió arremangado y con la camisa abierta para ayudarlo, logró que se la devolvieran.

Llegó a tener serios problemas por los robos. En una oportunidad, entró con un amigo a una de las grandes tiendas “Wessels”, ambos vestidos con anoraks en pleno verano y los descubrieron robándose varias paletas de ping pong. “Acabé siendo un pequeño diablillo muy hábil”, relató años más tarde. “Siempre me preguntan qué habría hecho de no ser futbolista y no tengo ni idea. Quizá habría acabado siendo un delincuente”.

Cuenta además que el fútbol fue su cable a tierra, su descarga ante tantos problemas y que casi no miraba TV sueca. Sus ídolos que lo motivaron a dedicarse al profesionalismo fueron Diego Maradona, Ronaldo y Ronaldinho. Años más tarde, sus sueños se harían realidad en las grandes ligas y su nombre se hizo popular.

Zlatan Ibrahimovic durante su última etapa como jugador del Milan (EFE/EPA/GABRIELE MENIS)

