22 frases de Marcos Rojo: la pelea con Ibrahimovic, qué le dijeron a Sampaoli en la crisis del Mundial 2018 y el grupo de Whatsapp con Messi y los finalistas del 2014

El defensor recordó anécdotas de su carrera

Esta semana, Marcos Rojo participó de una larga entrevista en la que hizo un repaso por los momentos más destacados de su carrera. Desde sus inicios en Estudiantes, su paso por la selección argentina y el fútbol europeo y el presente en Boca Juniors. El marcador central, dueño de la cinta de capitán del Xeneize habló de todo y dejó varias definiciones destacadas.

Te puede interesar: Por su brillante 2022, Lionel Messi sumó otros tres trofeos a su vitrina

En diálogo con el programa Libero de la señal TyC Sports, habló sobre los lindos recuerdos que le dejó tiempo como integrante del plantel del combinado nacional, con el que jugó el Mundial de Brasil 2014 y las Copas Américas 2015 y 2016. En las tres competiciones llegó hasta la final pero no pudieron alzarse con el trofeo y la que más le dolió fue la de Estados Unidos: “Nunca vi tanta tristeza junta como en ese día. Era la tercera que perdíamos. A mí me expulsaron mal, el árbitro me echó porque ya había echado a uno de esos. En ese momento había mucha pica con Chile. Esa copa volamos, la rompimos y no se nos dio otra vez”.

Aquella derrota provocó la renuncia de Lionel Messi, quien en 2022 consiguió el Mundial de Qatar y Rojo no dudó en escribirle: “Hay un grupo (de Whatsapp) que estamos los viejos está el Kun está Leo, está Nico (Otamendi). ‘La vieja guardia´', se llama. Hay mensajes en el momento felicitándolo, él mandó fotos en el vestuario y alegría por él. Lloramos a full. Es una sensación rara, alegría por muchos, Otamendi, Fideo, Leo que pasaron miles y yo estuve con ellos. Perdimos las finales que perdimos y nos dolía y ahora ver que ellos lo lograron es una locura. Pensar que nosotros estuvimos a nada y no tuvimos suerte porque nosotros lo cagamos a pelotazos a Alemania, la pelota no quiso entrar”.

Te puede interesar: Dibu Martínez hizo una atajada brillante y pidió el cambio en el entretiempo: el DT de Aston Villa reveló los motivos de su salida

Las mejores definiciones de Marcos Rojo:

Lionel Messi y la selección argentina

Te puede interesar: El día que desafió a Cristiano, los penales con Francia y el elogio de Oriana Sabatini: 11 frases de Dibu Martínez

“Messi es un gran capitán, siempre piensa en el grupo. Él siempre se puso a al par de todos, es uno mas. En 2011, cando llegué a la Selección, yo tenía 21 años y entrenar con Messi es una locura y después Leo se puso a tomar mate y a charlar como cualquiera”.

“Una vez (en un partido de Champions League en el Camp Nou) Le pedí a Messi que haga un gol de derecha, lo cargaba en el calentamiento. Yo veía que hacía todo con la zurda, entonces cuando se va le digo ‘pateá con la derecha’. Después fue y clavó un gol con la derecha y él se cagaba de risa. Para qué hablé”.

“Cuando Messi se me colgó en el gol a Nigeria ni cuenta me di. Estaba ciego, quería llegar al negro por el centro que había tirado. Pateo 100 veces mas y no la meto. Nos mataban a todos si perdíamos, el desahogo que fue ese gol… soñado”.

“Sampaoli hacía muchos cambios y en un Mundial es difícil, te jugás la vida en cada partido. Parecía que la tenía re clara antes del Mundial y cuando llegamos se perdió y eso el jugador lo siente”.

“A mí me saca después del empate con Islandia, salgo, perdemos con Croacia y vuelvo a jugar contra Nigeria”.

“Primero charlamos entre nosotros de que había muchos que era la primera vez que estaba en un Mundial, como Dybala, imagínate, por decir uno, Maxi Meza, se quemaban para toda la vida. La charla fue esa, que jueguen los que más tiempo llevaban en la Selección y así fue que se lo plantearon al técnico los referentes. Nos costaron todos los partidos y así y todo con Francia estuvimos a nada de empatarlo”.

Las anécdotas en Europa

“Mourinho es un loquito, a Mkhitaryan le decía Micky Mouse, ‘Vas a presionar y parecés Mickey Mouse’, yo me tapaba la cara y me reía. No tenía filtro”.

“Van Gaal era un militar. Gran persona y buen corazón, conmigo muy bien, el me llevó, yo estaba recontra agradecido. Pero era muy estricto, por eso a Fideo (Fi Maria) lo tenía loco. Terminábamos de entrenar y decía ‘A las 12 se almuerza’. Eran 12.01 minutos y teníamos que subir corriendo y se re calentaba. Paraba el almuerzo y charla. Él se paraba y decía ‘esta mesa se levanta a buscar la comida’, ‘ahora esta mesa’, y así todo los días”.

“Alex Ferguson era mi vecino y en Navidad los ingleses se van a dormir temprano y festejan al otro día. Y a mi representante lo volvía loco y le dije ‘conseguime fuegos artificiales’, y él no hablaba español y yo le decía ‘artifishial’. Le expliqué que nosotros tiramos cohetes en Navidad. Llegó la policía y se armó terrible quilombo. Al otro día teníamos partido. Ganamos, entra Ferguson y me dice, ‘Buen show, hijo’”.

“Zlatan Ibrahimovic es un ganador, un animal, un león, como dice él. Lo presentaron un viernes, entrenó un día y viajamos. Arrancó el partido e hizo un gol de chilena. Nos empatan y nos cagan a pelotazos y él re caliente empezó a gritar ‘así no se puede jugar al fútbol, es un club grande que se yo’. Y yo decía, éste chabón llegó hace 10 minutos y ya está gritando. Imagínate que estaba (Wayne) Rooney, (Bastian) Schweinsteiger y nadie le dijo nada. Pero conmigo la mejor. Era recontra amigo del Pocho (Lavezzi), entonces me decía ‘el Pocho un maestro’, pero a los demás los arruinaba te dejaba la moral por el piso”.

“En un partido Zlatan se calentó y le contesté, nos empezamos a putear, terminó el primer tiempo, nos fuimos al vestuario. Yo pensaba, ‘¿Ahora éste qué va a hacer?’. Yo estaba preparado, si entraba lo tenía que dormir y le digo, ‘Vos dejá de gritarme’. Y él me contesta que le pase la pelota, que juegue para adelante y se me venía. Entonces todos se paran a separarlo y yo me paré también, pero deseaba que lo agarren. Y ahí entro Mourinho re calienta, pateó cosas de todo y se hizo silencio. Al otro día, él vino, me agarró del cuello y nos empezamos a cagar de risa”.

“Fui a la oficina del DT, Solskjaer, y le dije, ‘Poneme o dejame ir porque estoy para jugar’. Y me dijo, ‘A este (Harry Maguire) lo pagaron tanto y tiene que jugar”.

Sus comienzos en Estudiantes y su presente en Boca Juniors

“En inferiores no jugaba en Estudiantes. En el barrio jugaba torneos por plata, me dejaban jugar. Se gastaba en el baile. Dejábamos la vida para salir el sábado. Siendo profesional también me gusta jugar al fútbol, es lo que mas me gusta”.

“Sabella me descubrió jugando al futbol en el barrio, me cagaron a pedos él y Verón. Habíamos jugado y yo me fui a jugar un picado”.

“Sabella era como un padre, siempre la mejor. Parecía mi viejo mas que mi entrenador. Compartimos un montón de cosas hasta la Selección. Fue el mejor DT que tuve, como persona y entrenador, un 10″.

“En Boca me echaron la culpa de que había llevado yo a Almendra (a un picado). Era su cumpleaños y fue en la quinta del Pipa (Benedetto). Nos pusimos a jugar abajo de la lluvia porque tenía terrible cancha el Pipa. Me mataron a mí cuando yo era un invitado más. Salió un partidazo contra los amigos de Almendra”.

“Me gustaba mucho Walter Samuel como referente. ¿Ídolos? Román y Verón, de estar en Estudiantes, fueron mis dos referentes, los que más miraba. Maradona también”.

“De chico, de nacimiento, era de Boca. A los 10 años empecé a jugar en Estudiantes, uno se apega, iba a la cancha, era hincha de Boca, pero nunca fui a la cancha con mi viejo ni nada. Después iba a ver a Estudiantes a todos lados y ahora se me reencontró el sentimiento con Boca”

“Cada vez que me cruzo gente de Estudiantes en la calle me piden fotos y me piden que vuelva. Yo volví, me cagó lo de la cuarentena y perdí el lugar en Inglaterra. fueron decisiones, yo me hago cargo. me encantaría un día que quisiera ir a ver un partido. ojala pueda. no cierro la puerta para ir a jugar a Estudiantes, es mi segunda casa, me formo de chico y siempre estaré agradecido”.

“Hace un tiempo que no hablo con Verón, nos vimos en la despedida de la Gata (Fernández), no sé si se enojo conmigo, hay que pregonárselo a él”.

Seguir leyendo: