“Me haces un llamadito”: el video y las fotos que presagiaron la llegada de Messi al Inter Miami

El video que presagió la llegada de Messi al Inter Miami

Fue un 29 de enero de 2018 cuando Lionel Messi le envió un saludo especial a David Beckham, quien acababa de desembarcar en el Inter Miami. La Pulga, aún futbolista del Barcelona, grabó un video de salutación hacia el inglés que se ponía al frente de la gerencia del club que milita en la MLS.

Te puede interesar: Mientras la chance de Barcelona se disipa, Lionel Messi se acerca a Inter Miami

“¡Hola David! Antes que nada felicitaciones. Quería desearte mucha suerte en este proyecto, en esta nueva etapa tuya y... ¿quién sabe si en unos añitos no me hacés un llamadito?”, expresó el capitán argentino. Un verdadero presagio del mejor jugador del mundo, ya que este miércoles se confirmó que jugará la próxima temporada en los Estados Unidos.

Hace más de dos años, Messi había reconocido en una entrevista con el medio español La Sexta que tenía intenciones de instalarse en territorio norteamericano con su familia en un futuro. “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, de vivir la vida ahí. Me gustaría, después si pasa o no, no lo sé”, deslizó por entonces. Y hace pocos meses, durante un entrenamiento del PSG, Leo se cruzó con Beckham, quien estuvo de visita por las instalaciones de su ex club.

Lionel Messi y Marco Verratti junto a David Beckham, quien visitó el entrenamiento del PSG el pasado 27 de abril

Fue el pasado 27 de abril cuando Beckham visitó el entrenamiento del París Saint-Germain y se tomó fotografías con su nuevo refuerzo. Las imágenes junto a Lionel Messi no hicieron más que alimentar los rumores de un posible traspaso al Inter Miami, al margen de que el ex futbolista inglés se retiró de la práctica deportiva el 16 de mayo del 2013 cuando defendía los colores del PSG.

Te puede interesar: Aseguran que Inter Miami presentó una oferta por Lionel Messi

“No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami”. Con esa frase, Lionel Messi comunicó mediante una entrevista a medios catalanes, cuál será su nuevo destino. El elenco que viste de rosa y tiene como presidente al ex jugador inglés, David Beckham, fue fundado en el 2018, pero empezó a participar formalmente en la MLS en la temporada 2020. En estos cuatro años de competencia en la liga norteamericana, el Inter Miami tuvo entre sus filas a otros jugadores argentinos como Gonzalo Higuaín (2020-2022) o el defensor que actualmente milita en Boca Juniors Jorge Nicolás Figal (2020-2021).

El futbolista rosarino que cumplirá 36 años en los próximos días no pudo concretar su regreso al Barcelona y optó por el torneo de Estados Unidos para continuar su carrera, a pesar de que también tenía una oferta histórica de Arabia Saudita.

Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter Miami

“Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, fue otra de las frases de Leo.

Te puede interesar: El detrás de escena de la llegada de Messi al Inter Miami: el plan económico de la MLS, reunión de estrellas y la mirada al Mundial 2026

En su flamante nuevo equipo Messi se encontrará con otros compatriotas como Franco Negri (un defensor de 28 años que surgió de San Lorenzo y arribó desde Godoy Cruz), el ex atacante de Defensa y Justicia Nicolás Stefanelli (28 años, viene de jugar en AIK Estocolmo de Suecia) o el juvenil Benjamín Cremaschi. Este último caso es el más llamativo, ya que con 18 años nació en Estados Unidos y surgió de las inferiores del Inter Miami, pero es hijo del ex jugador de Los Pumas Pablo Cremaschi y fue citado a la Sub 20 de Javier Mascherano a fines del 2022 antes del Sudamericano de la categoría.

El combinado que tiene a Beckham como cara visible lleva varios años de seducción para intentar fichar al capitán de la selección argentina, que hace apenas unos meses estuvo en esa región para disputar un amistoso contra Honduras que sirvió como preparación para el Mundial de Qatar. Inclusive, antes de marcharse, fue a comer cenar con sus compañeros a un restaurante del lugar.

El primer video del Inter Miami tras la confirmación de Messi

Se espera que la franquicia con sede en Miami inicie un proyecto deportivo de profundos cambios ante este arribo del argentino, ya que actualmente tiene un entrenador interino (el argentino Javier Morales) tras la salida de Phil Neville por malos resultados: el equipo perdió cinco de los últimos seis juegos y marcha último de la Conferencia Este.

Mientras suena Gerardo Martino como posible sucesor del DT inglés, Messi desembarcará en el país que organizará la próxima Copa América en el 2024 (con países de Conmebol y Concacaf) y también será una de las tres sedes del Mundial 2026 junto con México y Canadá.

Messi arribará a un certamen totalmente distinto. La MLS se divide en dos conferencias (Este y Oeste) con 15 franquicias por lado y sin descensos. Miami está en la misma zona con Cincinnati, Nashville, Philadelphia Union, New England Revolution, Columbus Crew, Atlanta United, DC United, Orlando City, Charlotte, Montréal, New York Red Bulls, Toronto, New York City y Chicago Fire. El nuevo club de Leo también forma parte de la US Open Cup, un certamen con equipos de las diversas divisionales del país con similitudes a la Copa de Francia, la Copa del Rey de España o la Copa Argentina, por citar algunos ejemplos.

Seguir leyendo: