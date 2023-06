Marcelo Bielsa dio su primera lista en Uruguay: los seis históricos que no convocó

Marcel Bielsa, nuevo técnico de la selección de Uruguay (AP)

Marcelo Bielsa ha iniciado su ciclo al frente de la selección de Uruguay y este viernes se conoció la primera nómina para la Fecha FIFA de junio. El Loco, de último paso por Leeds United de la Premier League había anticipado en su presentación que iba actuar de acuerdo a como siente y piense y en su primera convocatoria dejó en claro que la renovación del seleccionado sudamericano ha comenzado.

Fueron 31 jugadores los que llamó para los partidos ante Nicaragua, el 16 de junio, y Cuba, el 20. Si bien hay varios ausentes por lesión, también hay quienes no han sido incluidos por una decisión pura y exclusivamente del Loco. Esos son los casos de los históricos Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez.

Pilares de una generación que al pueblo charrúa le dio alegrías como la Copa América 2012 o el acceso a la semifinal del Mundial 2010, no serán partes de este inicio de ciclo de Bielsa, aunque esto no significa que no podrían ser llamados más adelantes para sumarse a un proyecto que irá ajustándose a medida que pase el tiempo. Tampoco están por diversos problemas físicos Ronald Araujo, Santiago Bueno, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Ignacio Laquintana y Jonathan Rodríguez.

“Los partidos de fecha FIFA están enmarcados por muchos condicionamientos y particularidades. Estos que se avecinan no escapan a la posibilidad de describirlos según un montón de miradas. Si se pueden preparar o no, en qué momento del año suceden, muchísimos matices. Así todos los entrenadores los evaluamos, valoramos y consideramos. Más allá de eso es una oportunidad de convivir con 9 días con jugadores en un escenario que no permite ese recurso con frecuencia. Para mí es muy valioso iniciar el trabajo con esa perspectiva”, había declarado el entrenador en su presentación oficial.

En aquel momento fue consultado puntualmente por la consideración de Suárez, Cavani y Muslera: “No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”, contestó en ese entonces.

Después de estos amistosos, habrá que esperar hasta septiembre para volver a ver a las selecciones, en este caso será en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste debutará contra Chile en Montevideo y luego visitará a Ecuador. En esta edición, Conmbeol contará con seis boletos directos y otro al repechaje, por lo que solamente tres combinados quedarán fuera del gran certamen.

La lista de convocados de Uruguay:

Arqueros: Sergio Rochet (Nacional), Franco Israel (Sporting), Santiago Mele (Unión) y Randall Rodríguez (Peñarol).

Defensas: Bruno Méndez (Corinthians), Mauricio Lemos (Atlético Mineiro), Sebastián Boselli (Defensor), Facundo González (Valencia), Sebastián Cáceres (América), Guillermo Varela (Flamengo) José Luis Rodríguez (Vasco Da Gama), Mateo Ponte (Danubio), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Bournemouth) y Lucas Olaza (Valladolid).

Mediocampistas: Emiliano Martínez (Midtjylland de Dinamarca), Fabricio Díaz (Liverpool), Felipe Carballo (Gremio), Matías Vecino (Lazio), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Maxi Araújo (Toluca), Facundo Torres (Orlando City), Brian Rodríguez (América), Facundo Pellsitri (Manchester United), Rodrigo Zalazar (Schalke 04) y Diego Rossi (Fenerbahçe de Turquía).

Delanteros: Luciano Rodríguez (Liverpool), Anderson Duarte (Defensor), Matías Arezo (Peñarol), Thiago Borbas (Red Bull Bragantino) y Federico Viñas (América).

