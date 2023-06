PSG anunció que Sergio Ramos no seguirá en el club: “He vivido una experiencia inolvidable”

El París Saint-Germain (PSG) oficializó la salida de Sergio Ramos a partir de la próxima temporada. El zaguero central de 37 años es la primera baja confirmada por el campeón de la Ligue 1 en la previa al último partido del campeonato doméstico ante Clermont, que debería ser también la presentación despedida de Lionel Messi en tierras francesas.

Te puede interesar: Lionel Messi se consagró campeón de la Ligue 1 de Francia con el PSG y alcanzó un récord histórico en el fútbol

“El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente todo lo mejor para el resto de su carrera”, detalló la institución en su página oficial sobre un jugador que cerrará su vínculo a fin de temporada y se marchará con el pase en su poder.

Por su parte, Ramos le dedicó unas palabras a la afición en la antesala a su despedida en el Parque de los Príncipes: “Ha sido maravilloso vestir la camiseta Rouge et Bleu estos dos últimos años. He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría darles las gracias a todos por el apoyo y el cariño. ¡Allez Paris!”.

Te puede interesar: La particular imagen de Messi en los festejos del PSG y la ausencia en un video oficial que abrió debate en las redes

Bajo el título “Un verdadero campeón”, la entidad capitalina desarrolló un extenso comunicado para anunciar el alejamiento del defensor, que llegó en 2021 proveniente del Real Madrid, y le costó una temporada ponerse a tono desde lo físico después de haber sufrido una serie de lesiones que le impidieron mostrar su plenitud en los dos años de contrato firmados. Luego de disputar 13 encuentros en su primer año en Francia, el hombre surgido en el Sevilla se desempeñó con más continuidad y fue una rueda de auxilio permanente ante las lesiones de Presnel Kimpembe y Danilo Pereira.

Desde su desembarco el 8 de julio de 2021, disputó un total de 57 partidos con un total de 5 goles y su salida ocurre después de ganar dos títulos locales y una Supercopa de Francia. Este palmarés se suma a las 4 Champions League y las 5 Ligas de España logradas en sus 16 años bajo el cobijo del Merengue. Estos logros colectivos a nivel clubes se suman a sus títulos en la selección de España, donde cosechó tres trofeos en la Mayor (Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012). Es el jugador con más presencias en La Roja con 180 compromisos.

El comunicado de Sergio Ramos para anunciar que se va del PSG

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, también dejó un mensaje para uno de los referentes del plantel: “Queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a Sergio Ramos por los dos años que ha pasado con nosotros. El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol, y fue un honor tenerlo en París. Todos en el club le deseamos lo mejor”.

Te puede interesar: El arquero Sergio Rico se cayó de un caballo y pelea por su vida: cómo fue el accidente y el comunicado del PSG sobre su salud

Por otro lado, el futbolista español emitió unas palabras en una publicación realizada dentro de su cuenta personal de Instagram, donde es seguido por más de 58 millones de seguidores y, aunque no explicó los motivos que condujeron a su decisión de no continuar, dio a entender de que no sería su retiro definitivo del fútbol: “Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡Allez Paris!”.

Esta es la primera ausencia confirmada por el París Saint-Germain para el siguiente curso, luego de que este jueves hayan desmentido al propio entrenador Christophe Galtier, quien había asegurado que este sábado sería la despedida de Lionel Messi con esta camiseta: “Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes”. Sin embargo, un vocero del club dejó la puerta abierta a su continuidad en París. “Galtier se ha expresado mal”, advirtieron en diálogo con la agencia EFE, subrayando que hizo referencia al último partido “de esta temporada”. Lo cierto es que esta aclaración no confirma necesariamente la permanencia de Leo en medio de los rumores que lo ligan a Arabia Saudita, la MLS y el Barcelona.

Seguir leyendo: