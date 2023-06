El tenso cara a cara entre la barra de Atlético Mineiro y Chacho Coudet: “Ya no eres bienvenido aquí”

El entrenador argentino fue cuestionado por los malos resultados de su equipo

Este viernes Eduardo Chacho Coudet se vio obligado a escuchar a los hinchas más violentos de Atlético Mineiro después de que su equipo perdiera en la Copa de Brasil ante Corinthians. El video que se viralizó en las últimas horas expone el nivel de tensión que se vivió en el episodio ocurrido en la puerta del centro de entrenamiento del club.

“Te lo resumo. Yo, cuando estoy en un sitio donde no soy bienvenido, me voy. Ya no eres bienvenido en el Atlético.(...) creo que perdiste el grupo, dijiste que los jugadores que estaban allí no servían. Salió de tu boca, no fui yo“, exclamó uno de los líderes del grupo que de esa manera le exigió al argentino que deje su cargo luego de la eliminación ante Corinthians por penales del certamen doméstico.

Es evidente que el ex Racing no ha caído bien a los ultras del club brasileño porque por el momento su campaña es más que respetable en cuanto a números. En el Brasileirao, el equipo está a dos puntos del segundo puesto y en la Copa Libertadores, por el momento, está consiguiendo la clasificación a octavos de final siendo segundo en su zona, cuando restan aún dos partidos.

Los miembros del grupo “Galoucura” evidentemente ya no toleran a Coudet y en el diálogo incluso le pidieron que se fuera: “Nadie va a meterse en Internet a difamar a su familia. Lo respetamos como persona, pero como profesional, ya no es posible”, sentenció uno de los líderes, mientras el resto aplaudía sus palabras.

Esta no es la primera vez que el Chacho protagoniza un cruce con los barras de su equipo. A comienzos de abril, después de una caída ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, se había enfurecido porque le arrojaron proyectiles desde las gradas: “¿Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del equipo con diez partidos ganados y por jugar una final el domingo? ¿Es normal? Eso es lo que yo preguntaba, ¿de verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo”, declaró en conferencia de prensa en aquel momento. En aquel entonces, el estratega argentino de 48 años había advertido que su salida no iba suceder: “Firmé por dos años, ¿y ahora qué hago?”.

Atlético Mineiro se presentará nuevamente este sábado en su visita a Cruzeiro por la novena fecha del Brasileirao que lo tiene con 14 puntos, siete menos que el líder, Botafogo. Hasta el momento no han habido declaraciones del técnico, quien seguramente explicará algo de lo ocurrido en la conferencia de prensa posterior al duelo de este fin de semana.

