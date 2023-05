Xavi, íntimo tras la consagración del Barcelona: la comparación con Guardiola, la difícil decisión que tomó con Piqué y el fracaso en Champions

Xavi Hernández disputó su primera campaña completa como entrenador (Efe)

Xavi Hernández pudo gritar campeón en su primera temporada completa con el Barcelona después de aterrizar en la ciudad catalana el pasado noviembre del 2021. Tras seis meses duros, en los que intentó enderezar a un equipo que venía muy tocado a nivel anímico, en agosto del 2022 comenzó su campaña desde cero.

El técnico de 46 años conquistó la Supercopa de España a principios de este año, se consagró en la liga española a tres fechas del final y llegó a la final de la Copa del Rey. Su gran deuda, sin embargo, está en mejorar el papel del equipo en competencias europeas, tras protagonizar un nuevo fracaso en la Champions League.

Sobre ese tema y muchos otros habló en una entrevista de poco más de una hora con el programa Gol a Gol de TV3. Allí, el catalán explicó: “La sensación de no poder competir en Europa ha sido muy dura, de las peores que he tenido como entrenador. No podemos digerir esto. Es la asignatura pendiente de este equipo. Hay que competir y aspirar a todo. Hemos de reforzarnos bien”.

El ex entrenador del Al Sadd qatarí también tuvo que tomar decisiones muy importantes dentro del plantel, como la de prescindir de dos futbolistas que, ante todo, son sus amigos: Gerard Piqué y Jordi Alba, que a diferencia de Sergio Busquets, no estaban del todo convencidos en poner fin a su etapa en Barcelona.

“Cuando debes tomar decisiones contrarias a lo que querría el jugador, empieza a ser difícil. A Piqué le tuve que decir que diera un paso al costado, que jugaría menos. Me costó incluso dormir, porque habíamos disfrutado mucho juntos”, reconoció.

Barcelona se consagró campeón de la liga española (Reuters)

“Con Jordi Alba tienes la sensación de que fallas como amigo, pero debes priorizar al equipo. A mí me pasó con Luis Enrique, no lo entiendes, tienes la sensación de que debes jugar después de tantos años como titular. Jordi se enfadó, hay que entenderlo. Pero después hubo una charla grupal y nos dijo que estaba comprometido al cien por cien. Y así fue, como Piqué. Han sabido irse en el momento adecuado”, sentenció Xavi Hernández.

Desde la salida de Pep Guardiola fueron varios técnicos los que pasaron por el club, sin embargo, el catalán continúa en la memoria de los fanáticos por todo lo logrado durante su etapa como entrenador con Xavi en el campo de juego. Sobre esa comparación también se pronunció el actual técnico azulgrana: “La figura de Pep Guardiola me está pesando como entrenador. No creo que sea justo. Ya me pasó cuando era futbolista. Todo el mundo ha de pasar página”.

Con respecto a la presión que ejercen sobre el equipo desde afuera, con las críticas y los comentarios negativos, el histórico mediocampista azulgrana consideró que “El Barca es una trituradora de personas. Es el club más difícil del mundo, hagas lo que hagas nunca es suficiente. Siempre falla alguna cosa, es injusto que nos comparen con el Barcelona del 2010 o 2012″.

Finalmente, además de confirmar su continuidad y destacar que la llegada de Joan Laporta a la presidencia influyó en este nuevo presente futbolístico del equipo, Xavi Hernández tuvo tiempo para hablar sobre Lionel Messi.

“Depende de Leo Messi, si quiere venir al Barça, lo haremos todo para que venga. Creo que si se dan las condiciones, a nivel futbolístico nos podría ayudar muchísimo, ahí no hay ninguna duda. Después hay otras situaciones, personales y económicas”, detalló.

“Tengo una relación de amistad con Leo, nos felicitamos cuando toca y él mira siempre el Barça, y yo miro Argentina y el PSG. Valoramos si se puede incorporar futbolísticamente y nos podría ayudar, no tengo ninguna duda. A nivel institucional tampoco hay ninguna duda e incluso nos ayudaría económicamente. Muchos culés quieren que vuelva Leo Messi y corean su nombre, ahora ya depende de él diría que en un 99%”, sentenció.

