El PSG mostró a Messi con su nueva camiseta mientras la prensa de Europa habla de una operación Inter Miami-Barcelona

Lionel Messi lució la camiseta de la nueva temporada del PSG (Reuters)

Son días críticos para que se defina el futuro de Lionel Messi. Al astro argentino le queda un mes de contrato con el PSG antes de convertirse en agente libre y elegir dónde continuar con su carrera futbolística. Si bien cualquier equipo quisiera tenerlo, su destino se baraja entre tres lugares según los rumores que llegan desde la capital francesa.

Entre las especulaciones sobre lo que podría suceder, está la de su renovación con la entidad parisina. Una opción difícil de concretarse, sobre todo después de la última temporada que vivió el rosarino, repleta de polémicas y reprobaciones por parte de los hinchas.

Sin embargo, el club continúa usando su imagen hasta el último segundo. Tal fue así que la institución presentó la equipación que usarán la próxima campaña con Lionel Messi, Neymar y Mbappé como protagonistas principales. El único que confirmó su continuidad fue el delantero francés.

“Estoy muy contento. El año que viene jugaré en PSG, todavía tengo contrato y lo cumpliré”, afirmó el joven de 24 años, tras consagrarse como el mejor jugador de la Ligue 1 en esta temporada.

Las camisetas en cuestión ya están disponibles en la tienda oficial del club en sus diferentes versiones. Mientras que la de partido tiene un precio de 149 euros, la comercial cuesta 94 tanto el corte masculino como el femenino y, en el caso de que los clientes desearan estamparla con el número y nombre de su jugador preferido, el valor se eleva a 112. Para los niños el valor es de 74 euros.

Aunque el PSG presente la nueva equipación utilizando la imagen del astro argentino, desde Francia aseguraron que La Pulga abandonará el club cuando finalice su contrato. Tal como informó L’Equipe, el Barcelona ya tiene un plan B para hacer que Lionel Messi termine vistiendo sus colores.

“El club ha estado trabajando en un acuerdo sorprendente con Inter Miami”, aseguró el periódico en cuestión. En esta operación, el equipo de la MLS negociaría el fichaje directamente con el rosarino y una vez que se oficialice su contratación, iría al Barcelona en calidad de cedido por un año o 18 meses.

La portada de la nota de L'Equipe sobre Messi y el Inter Miami

El equipo azulgrana continúa esperando una respuesta sobre el plan económico que presentaron para el próximo año. Su objetivo es fichar al jugador sin intermediarios pero todo dependerá de la postura que tome La Liga de España con respecto al fairplay financiero. En principio, recientemente anunciaron la salida de los dos contratos más caros del plantel para hacer espacio: el de Sergio Busquets y Jordi Alba.

En esa línea se pronunció recientemente el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, que en una entrevista con Sport aseguró: “Si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente”.

Depende de él (regresar). Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda. Sí, voy hablando con él, aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me lo preguntan, depende básicamente de su decisión personal”, sentenció.

